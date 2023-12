Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Luchtvaartmaatschappij zet Casper (6) in verkeerd vliegtuig: ‘Waar is mijn kleinzoon?’

Wie de kerstklassieker Home Alone kijkt, denkt al gauw: leuk idee voor een film, maar dat kan natuurlijk helemaal niet in het echt. Toch komt een blunder van een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij aardig in de buurt. Spirit Airlines zette een 6-jarige jongetje alleen op een verkeerd vliegtuig, waardoor hij honderden kilometers verwijderd raakte van familie.

Het gebeurde allemaal tijdens deze kerstperiode in Amerika. Maria Ramos, de oma van Casper, stond afgelopen donderdag nietsvermoedend op vliegveld Southwest Florida Airport in Fort Myers te wachten op haar kleinzoon. Die zou in zijn eentje vanuit zijn moeder in Philadelphia richting Florida, waar zijn oma woont, vliegen. Maar hij zou daar nooit aankomen. Alleen zijn koffer zou de bestemming per vliegtuig halen.

Grote paniek bij oma: koffer komt wel aan per vliegtuig, Casper (6) niet

Het was de eerste keer dat Casper in zijn eentje naar zijn oma vloog, spannend natuurlijk. De paniek was dan ook extra groot bij oma Ramos toen wél de koffer van haar kleinzoon was aangekomen, maar niet de jongen zelf. Na een zoektocht op de luchthaven bleek dat Casper helemaal nooit in het vliegtuig die hij moest hebben had gezeten.

„Ze zeiden tegen mij: ‘Nee, hij zit niet op deze vlucht. Hij heeft zijn vlucht gemist'”, vertelt Maria Ramos tegen Amerikaanse nieuwsmedia over de verklaring van de luchtvaartmaatschappij. „Ik zei: ‘Nee, hij kon zijn vlucht niet missen omdat ik het inchecklabel heb.'”

„Ik rende het vliegtuig in naar de stewardess en vroeg haar waar mijn kleinzoon was? ‘Is hij in Philadelphia aan u overgedragen?’ Ze zei dat ze geen kinderen bij zich had.”

Niemand kon de oma vertellen waar Casper wél was, beschrijft de Maria Ramos een van de engste dingen die ze ooit heeft meegemaakt. Toen kreeg ze een telefoontje uit Orlando, honderden kilometers verderop.

Oma moet lange autorit maken om kleinzoon op te halen

Het was haar kleinzoon aan de andere kant van de lijn. Die vertelde haar dat hij in Orlando was geland en dat hij geen begeleider bij zich had. Hij was alleen. De vrouw sprong direct de auto in om hem op te halen.

De luchtvaartmaatschappij bood aan om de rit van ruim 4 uur te vergoeden. maar dat is voor de vrouw helemaal niet het belangrijkste. Die wil vooral weten: hoe kon dit in vredesnaam gebeuren?

„Laat me weten hoe mijn kleinzoon in Orlando terechtkwam. Hoe is dat gebeurd?”, vraagt Ramos zich hardop af. Hebben ze hem uit het vliegtuig gehaald? Heeft de stewardess hem zonder begeleiding laten vliegen? Of is hij zelf in het verkeerde vliegtuig gestapt? Het zijn vragen waar de vrouw nog altijd geen antwoord op heeft.

Reactie luchtvaartmaatschappij: uitzoeken hoe dit kon gebeuren

Spirit Airlines gaat er (nog) niet op in. De maatschappij zegt tegen CNN dat het kind altijd onder de zorg en het toezicht van een Spirit Teamlid stond. „Zodra we de fout ontdekten, hebben we onmiddellijk stappen ondernomen om met de familie te communiceren en hen opnieuw met elkaar in contact te brengen.”

Spirit Airlines staat niet-begeleide minderjarigen – met een leeftijd tussen de 5 en 14 jaar oud – toe om met directe vluchten binnen de VS te reizen. „We nemen de veiligheid en verantwoordelijkheid van het vervoer van al onze gasten serieus en voeren een intern onderzoek uit. Onze excuses aan de familie voor deze ervaring.”

Overigens gebeuren er wel vaker opvallende dingen in de luchtvaartbranche. Zo kreeg een 21-jarige man uit Engeland een vliegverbod van EasyJet vanwege zijn naam.

