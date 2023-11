Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste officiële vorst van dit najaar gemeten, vanaf morgen sneeuw op komst

Drie weken later dan gebruikelijk, maar de eerste officiële vorst is gemeten. In De Bilt koelde het afgelopen nacht af naar -0,6 graden en daarmee is de eerste officiële vorst van dit najaar een feit. Ook lijkt het erop dat de winter nu toch echt begonnen is, want morgen is er met name in het noorden en noordoosten kans op sneeuw.

Waar gemiddeld de eerste vorstdag wordt gemeten op 3 november, werd het dit jaar pas afgelopen nacht echt koud. En ook vorige jaar liet de vorst al even op zich wachten toen werd de eerste officiële vorstdag pas op 19 november gemeten.

In 2022 kwam de eerste sneeuwdag ook iets eerder, namelijk op 18 november. Er is officieel sprake van een sneeuwdag als er sneeuwvlokken zijn waargenomen. Het maakt niet uit hoeveel het heeft gesneeuwd en of het bleef liggen.

Meer winters weer op komst

De eerste vlokken van dit jaar vielen gisteren pas, in Zuid-Limburg, maar daar smolt de sneeuw al snel weer. Toch lijkt het erop dat er meer winters weer op komst is. Vandaag zal er vooral nog neerslag vallen in de vorm van regen, maar vanaf morgen komt daar verandering in. „Doordat de wind in de loop van de dag draait naar het oosten komt koudere lucht ons land binnen. De neerslag, die eerst in de vorm van regen valt, kan dan regionaal overgaan in natte sneeuw of sneeuw”, zo meldt Weeronline.

Ook gaat de temperatuur de komende dagen een stuk lager worden dan we tot nu toe gewend waren, namelijk zo’n 3 graden. In gebieden waar het gaat sneeuwen daalt de temperatuur zelfs richting het vriespunt.

Grootste kans op sneeuw in noorden en oosten

De grootste kans op sneeuw is weggelegd voor het oosten en noordoosten van het land. Daar gaat de regen morgenochtend al snel over in sneeuw waardoor er zelfs een sneeuwdek van enkele centimeters mogelijk is. ’s Avonds is er ook kans op sneeuwval in het zuiden. En niet alleen morgen is er kans op sneeuw. Ook verderop in de week kan het nog gaan sneeuwen, aldus Weeronline.

