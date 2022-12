Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zelf oliebollen bakken? Aan deze tips heb je (vast) iets

Zelf oliebollen bakken bespaart je niet alleen een ritje of ‘lopie’ naar de oliebollenkraam om 6.30 uur ‘s ochtends, maar is ook nog eens heel leuk. Hello¬†nieuw oudjaar-ritueel! Oliebollen bakken is niet moeilijk, maar het is wel goed om een beetje voorbereid te zijn.

Daarom: ultieme tips van Metro’s collega’s van Culy voor het zelf oliebollen bakken.

Dé ultieme tips voor oliebollen bakken

Help, mijn oliebollen zijn niet luchtig

Een belangrijke stap in het oliebollen bakken, is het laten rijzen van je beslag. Tijdens dat proces zorgt de gist ervoor dat suikers worden omgezet in koolzuurgas, waardoor belletjes CO2 in het deeg ontstaan. Die belletjes zorgen voor een luchtig beslag en dus luchtige oliebollen.

Heb je het beslag gemaakt, doe het dan in een kom die je afdekt met een vochtige theedoek (zodat het beslag niet uitdroogt). Laat het beslag minimaal een halfuur rijzen op een warme plek (bijvoorbeeld op de verwarming), maar liefst een uur. Dan is het ongeveer in volume verdubbeld.

Horen er rozijnen of krenten in mijn oliebollen?

Dat maakt helemaal niks uit! Vaak wordt een combinatie van beide gebruikt. Zorg ervoor dat je de rozijnen en/of krenten eerst even laat wellen voor je ze aan het beslag toevoegt. Dat kan in lauwwarm water, maar ook in bijvoorbeeld cognac, zoals wij graag doen. Zorg er wel voor dat je ze daarna droogdept: te natte vruchten zorgen voor een minder goede structuur van je oliebollen.

Wil je ook kleine stukjes appel toevoegen? Vis je appels dan niet direct uit de koelkast, maar gebruik appel(blokjes) die iets meer op kamertemperatuur zijn. Ook dit zorgt voor een goede oliebollen-structuur.

De perfecte ronde oliebollen

Verbaas jij je er altijd over hoe de oliebollen in de kramen op straat zo perf√©ct rond kunnen zijn ‚Äď terwijl je zelf alleen zevenkoppige monsters produceert? Grote kans dat je twee eetlepels gebruikt om het oliebollenbeslag in je frituurpan te krijgen. De oplossing? Vervang die lepels door een ijsschep! Zo’n ronde bolletjesschep, ja.

Zorg dat je de ijsschep eerst even onderdompelt in de olie vóórdat je er beslag mee gaat scheppen; zo voorkom je dat alles eraan vast blijft kleven. Schep dan een mooi rond bolletje en laat dat voorzichtig in de olie zakken. Et voilà, je hebt perfecte ronde oliebollen.

Hoe heet moet de olie zijn voor oliebollen bakken?

Oliebollen kun je het beste frituren in zonnebloemolie, in een frituurpan óf in een grote kookpan. De olie verhit je 170 tot 180 graden Celsius. Heb je geen keukenthermometer, test dan of je olie heet genoeg is door een klein stukje brood in de olie te doen.

Duurt het meer dan dertig seconden tot je brood bruin wordt, dan is je olie nog niet heet genoeg. Is je brood al binnen een paar seconden zwart? Dan is de olie juist weer te heet.

Zorg ervoor dat je maar een paar oliebollen tegelijk bakt, afhankelijk van de grootte van je pan. Als je te veel bolletjes in de pan doet, loop je het risico dat ze aan elkaar gaan kleven.

