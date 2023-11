Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Paus kampt met longontsteking in aanloop naar klimaattop

Paus Franciscus heeft last van een longontsteking en was daarom zondag niet bij het gebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. De paus is wel nog steeds van plan om komende vrijdag naar Dubai te vliegen voor de klimaattop.

Franciscus bleef zondag in de kapel van zijn huis en liet zijn boodschap grotendeels door iemand anders uitspreken. De paus zei in een video die op grote schermen op het plein voor de Sint-Pietersbasiliek werd uitgezonden dat hij een longontsteking had en bood zijn excuses aan dat hij er niet in persoon kon zijn. Hij had een verband om zijn hand en moest hoesten in de video.

Komende donderdag begint in Dubai de klimaattop COP28. Het wordt de eerste keer dat een paus zo’n klimaattop bijwoont. Franciscus spreekt zich in preken en gebeden regelmatig uit over de gevolgen van klimaatverandering.

ANP

