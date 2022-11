Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Noord-Korea moet grootste nucleaire macht ter wereld worden: ‘Ultieme doel’

De leider van Noord-Korea, Kim Jong-Un, wil van zijn land de grootste nucleaire macht in de wereld maken en daarmee ook zorgen voor het sterkste leger. In de staatsmedia van het land verklaarde hij vandaag dat dit zijn ‘ultieme doel’ is.

Kim bracht onlangs een bezoek aan de testlocatie van de Hwasong-17. Dat is de grootste intercontinentale ballistische raket die Noord-Korea – voor zover dat bekend is – heeft. Tijdens dat bezoek zou hij tientallen militaire officieren een promotie hebben gegeven als blijk van waardering voor hun inspanningen rond de recente lancering van de raket.



Raket is ‘krachtig en strategisch’ wapen

Ook noemde Kim de Hwasong-17 tijdens dat bezoekt „’s werelds krachtigste strategische wapen”. Hij zei dat de raket laat zien dat Noord-Korea innovatief is en uiteindelijk het sterkste leger ter wereld zal kunnen vormen.

Tijdens het bezoek ging de Noord-Koreaanse leider uitgebreid op de foto met wetenschappers, militair personeel en anderen mensen die betrokken waren bij de lancering van de raket. Hij zei dat Noord-Koreaanse wetenschappers „een prachtige stap vooruit hebben gezet in de ontwikkeling van de technologie waarmee kernkoppen op ballistische raketten kunnen worden geplaatst”. Kim weidde verder niet uit over wat die technologie precies inhoudt of over eventuele verdere plannen.



Topoverleg na lancering raket Noord-Korea

De lancering van de Hwasong-17 zorgde eerder deze maand voor een ingelast topoverleg tussen leiders van Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, de VS en Zuid-Korea. Dat gebeurde op de conferentie rond Azië-Pacifische Economische Samenwerking (APEC) in Bangkok. De Japanse premier Fumio Kishida noemde de lancering van de Noord-Koreaanse raket ‘absoluut onacceptabel’.

Buurland Zuid-Korea reageerde ook op de lancering, maar deed dat in de vorm van oefening van een luchtaanval samen met de Verenigde Staten, vlak na de lancering van de Hwasong-17. Volgens Zuid-Koreaanse waarnemers zou de raket die Noord-Korea onlangs lanceerde New York en Washington kunnen bereiken.