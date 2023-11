Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Naam crompouce aangepast vanwege mogelijke rechtszaak

Slecht nieuws voor de liefhebbers van een crompouce: de naam moet veranderen. Dat bevestigen woordvoerders van beide ketens na berichtgeving van De Telegraaf. Supermarktketens Jumbo en Albert Heijn stappen af van de inmiddels welbekende naam.

Het populaire product, een croissant gecombineerd met een tompouce, blijft wél in de schappen liggen van de supers, maar krijgt een andere naam. Bij Jumbo heet het product vanaf zondag tompouce croissant en Albert Heijn noemt het nu AH Tompouce Croissant.

Rechtszaak

Aanleiding om de naam van het product te veranderen is een mogelijke rechtszaak voor bedrijven die het product met de naam crompouce verkopen. Ulrika Menig, eigenaar van Bammetje Bakery, zei eerder de crompouce in 2020 tijdens de coronalockdown te hebben bedacht. Woensdag meldde ze dat ze een advocaat heeft ingeschakeld. Het product en de merknaam van de crompouce mogen nu niet meer zonder toestemming worden gebruikt. Volgens Menig zal „zeer zeker opgetreden worden” tegen inbreuk.

De woordvoerder van Jumbo bevestigt dat dit de reden is dat de naam van het product wordt aangepast. Een woordvoerster van Albert Heijn zegt echter dat de supermarktketen “geheel vrijwillig” de naam van het product heeft veranderd.

Crompouce

De crompouce is dit jaar heel populair geworden, voornamelijk op sociale media. Albert Heijn, Jumbo en bakkers in heel Nederland gingen het product daarom ook verkopen.

Menig liet in 2020 de merknaam en het product registreren. Bakkers mogen volgens haar het product voortaan alleen in licentie verkopen. Sommige bakkers die crompoucen verkopen, zijn inmiddels licentiehouder geworden.

Donderdag zeiden juridische experts dat een zaak over de naam crompouce waarschijnlijk weinig kans maakt. Zo zei Gregor Vos van Brinkhof Advocaten dat het woord vooral een beschrijving is van het product, namelijk een tompouce en een croissant. „In de perceptie van de consument gaat het niet om een merk. Een merknaam moet onderscheidend zijn en daar is in dit geval geen sprake van. Bovendien wordt de naam inmiddels ook al door iedereen beschrijvend gebruikt.”

