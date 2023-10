Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Britse man kweekt grootste komkommer ter wereld en krijgt plekje in Guinness Book of World Records

Hij is maar liefst 1,20 meter lang en weegt ruim 13 kilo. De komkommer van Vincent Sjodin uit Groot-Brittannië is de grootste ter wereld. Sinds vorige maand heeft hij zelfs een plekje in het Guinness Book of World Records.

De vrucht is zo groot dat hij bijna niet meer lijkt op een komkommer. En ook de kleur wijkt af. Waar komkommers in de schappen van supermarkt of groenteboer gewoon groen zijn, is de komkommer die Sjodin liet groeien donker geel.

Maar in de ogen van de trotse groentekweker maakt dat niets uit. „Het is heel veel werk. In de zomer was ik elke avond na mijn werk nog zeker vier uur aan het werk in de volkstuin en in het weekend soms zo’n zes uur.”

400 gram zwaarder

Dat harde werk levert Sjodin dan ook een nieuw wereldrecord en dus een plekje in het Guinness Book of World Records op. De komkommer van Sjodin weegt namelijk zo’n 400 gram meer dan de vorige recordhouder.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Barry His family and friends call him Vince the Veg. And green-fingered Vincent Sjodin from Barry, Vale of Glamorgan, has certainly earned that nickname, having just grown the world's heaviest cucumberhttps://t.co/NZd9lx3C0O pic.twitter.com/pHrvvvwhEt — andy brook (@northlancing) October 8, 2023

Het is niet de eerste keer dat de groene vingers van Sjodin hem een record opleveren. Twee jaar geleden lukte het hem om een pompoen van meer dan 116 kilo te kweken. „Ik begon zes jaar geleden met het kweken van enorme groente nadat ik bij een bij een gigantische groentetentoonstelling was geweest. Ik weet nog dat ik toen zei: dit ga ik ook proberen. Ik kom volgend jaar terug”, vertelt hij aan de BBC. Sindsdien kweekte Sjodin onder andere een aardappel die 2,4 kilo woog en een tomaat zo groot als een voetbal.

Zaden van komkommer ruilen

Zijn geheim? De juiste zaadjes. „Ik ruil de zaadjes met die van mensen van over de hele wereld. De zaden van mijn pompoen heb ik geruild met mensen uit Amerika en Duitsland en dat ga ik weer doen met de zaden uit deze komkommer. Iedereen wil zaden van een wereldrecord winnaar.”

Vorige Volgende

Reacties