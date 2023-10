Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drie 15-jarige jongens opgepakt, mogelijk leden van ‘fatbike-bende’

In Bloemendaal zijn gisteravond drie 15-jarige jongens op fatbikes en een e-bike opgepakt. De politie onderzoekt nog of de tieners iets te maken hebben met eerdere incidenten in de omgeving door de zogenoemde ‘fatbike-bende’.

Onder meer Bloemendaal en Haarlem zijn in de ban van de ‘fatbike-bende’, meerdere jongeren op fatbikes die anderen intimideren, beroven en zelfs mishandelen. Vooral jongeren lijken het doelwit van de fatbike-bende. En via social-media-kanalen als snapchat houdt deze groep met elkaar contact én filmen ze regelmatig hun daden.

Op social media gaan video’s rond waarop de daden van de jongeren te zien zijn. Filmpjes waarop ze iemand omsingelen en slaan. Via snapchat communiceert de bende met elkaar en kunnen ze elkaar makkelijk opzoeken en versterken.

Fatbikes in beslag genomen

De verdachten die nu zijn opgepakt zijn allemaal 15-jarige jongens. Ze komen uit Bentveld, Haarlem en Santpoort-Zuid, zo laat de politie vandaag weten. Alle drie de verdachten zitten op dit moment vast en mogen alleen met hun advocaat praten. De fatbikes zijn in beslag genomen, zo meldt NH Nieuws.

De drie verdachten konden worden aangehouden dankzij een oplettende getuige die gisteravond surveillerende agenten in Bloemendaal aansprak. De getuige had een groepje jongen zien staan en had gehoord dat ze praatten over plannen om ‘iemand te gaan pakken’. Niet veel later werden de jongens door de politie op heterdaad betrapt terwijl ze een jongen aan het slaan waren.

Het slachtoffer vertelde dat hij door de drie jongens op hun fietsen was klemgereden en dat ze hem dwongen om zijn sigaretten en telefoon af te staan. Toen hij dat weigerde te doen, zou hij zijn geslagen.

‘Vastzitten nog niet statusverhogend’

Mensen die slachtoffer zijn geworden van dit soort incidenten worden opgeroepen om zich bij de politie te melden, maar advocaat Clarice Stenger vertelde onlangs bij RTL Boulevard dat slachtoffers vaak niet naar de politie durven te stappen. Stenger oppert daarom een samenscholingsverbod zodat bendeleden opgepakt kunnen worden. „Dit zijn nog niet de jongens bij wie het ook statusverhogend is als je vast komt te zitten.”

