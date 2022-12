Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duikers weten eindelijk wat mysterieus object bij wrak van Titanic is

Het heeft een kwart eeuw geduurd, maar duikers zijn er eindelijk achter gekomen wat het mysterieuze object bij het wrak van de Titanic is. „We wisten niet wat we konden verwachten”, zegt ervaren duiker Paul-Henry Nargeolet, die eind jaren 90 een ‘bliep’ op zijn sonarsysteem ontdekte toen hij op Titanic-expeditie was.

Al die tijd kon hij niet naar de plek toe om onderzoek te doen. Tot nu. De duiker wilde dit jaar voor eens en voor altijd het decennialange Titanic-mysterie oplossen. Wat was toch die ‘bliep’ die hij jaren geleden detecteerde?

„Van de sonar werden we in ieder geval niet wijzer. Het konden allerlei dingen zijn. Er was zelfs een mogelijkheid dat dit een ander schipwrak was in de buurt van de Titanic”, zegt hij.

Op expeditie naar mysterieus object bij Titanic-wrak

Dit jaar zag hij kans om met ervaren duikers van de OceanGate Expeditions, een groep duikers en wetenschappers, mee te gaan. Sinds vorig jaar stuurt het team wetenschappers en duikers vaker expeditieteams in een onderzeeër naar de zeebodem om de toestand van het wrak van de Titanic te onderzoeken.

Tijdens een van de expedities controleerde een duikteam, waaronder Nargeolet – die al zo’n 30 jaar naar de plek duikt – de bewuste plek die dichtbij het legendarische wrak ligt. Maar eenmaal aangekomen, kwam het team erachter dat de ‘bliep’ niet op een ander schipwrak wees.

🚢 Vaker expedities naar wrak Titanic Er vinden vaker expedities plaats naar het wrak van de Titanic, het schip dat inmiddels een mythische status heeft gekregen. Maar soms gaat er ook weleens wat mis. Zo botste in 2020 een kleine duikboot tegen het wrak. „Een ongelukje”, zei de expeditieleider later.

Dit ontdekte het duikteam: ‘Verbazingwekkend’

In plaats daarvan ontdekten de duikers een grote vulkanische rots, op zo’n 3 kilometer diepte. „Het zat vol leven”, zegt Nargeolet. Andere onderzoekers verbazen zich over de vondst. „De diversiteit en dichtheid van de sponzen, bamboekoralen, andere koudwaterkoralen, gedrongen kreeften en vissen is verbazingwekkend. En dat op zo’n enorme diepte in de Noord-Atlantische Oceaan”, zegt een onderzoeker tegen de Amerikaanse Huffington Post.

Bekijk de beelden van het duikteam hieronder.

In de eerste seconden zie je de oude sonarbeelden van Nargeolet, waarvan het team eerst dacht dat het mogelijk om een ander schipwrak ging.

En de groene lijnen in de video? „Die maken deel uit van het laserbeeldvormingssysteem dat we aan boord van duikboot Titan gebruiken”, legt OceanGate Expeditions uit. „Dit helpt onderzoekers een idee te krijgen van de omvang van de dingen die ze zien. Het levert nauwkeurige metingen op van de grootte van de flora en fauna. De afstand tussen de twee spots is 10 centimeter.”

Duikteam deelde eerder al haarscherpe beelden van wrak Titanic

Het is niet de eerste keer dat OceanGate Expeditions het nieuws haalt vanwege een ontdekking met betrekking tot de Titanic. Eerder dit jaar bracht het team voor het eerst haarscherpe 8K-beelden uit van de huidige Titanic, waarop te zien is dat de staat van het wrak verslechtert.

En dat is niet zo gek ook. Het is inmiddels meer dan 100 jaar geleden dat het legendarische schip verging. Het schip botste op 14 april 1912 op een ijsberg en zonk toen vroeg in de ochtend van 15 april. Ongeveer 1.500 mensen van de 2.000 opvarenden stierven bij de ramp, die plaatsvond in de Noord-Atlantische Oceaan. Het was de allereerste reis van het schip dat vanuit Engeland op weg was naar de VS.