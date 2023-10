Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dronken moeder stapt achter stuur en crasht in Zoetermeer, dochter (12) in tranen op de achterbank: ‘Diep triest’

Dronken én onder invloed van drugs reed een moeder met haar dochter achterin de auto dit weekend door Zoetermeer. Ze raakten betrokken bij een ongeval, waarna de politie het 12-jarige meisje in tranen op de achterbank aantrof. „Ze zat in doodsangst op de achterbank en onder haar voeten lagen blikken bier. Hoe kan je dit doen?!”, vraagt de politie zich op Instagram af.

Meerdere meldingen kwamen er vrijdagavond binnen bij de politie. Mensen hadden een auto rechtdoor over een rotonde in Zoetermeer zien rijden. Agenten besloten op de meldingen af te gaan, maar eenmaal op locatie was de auto nergens te bekennen. Niet veel later kwam er nóg een melding binnen: iemand had een auto zien rijden waarvan de voorkant volledig in de kreukels lag.

Betrokken bij ongeluk in Zoetermeer

Het lukte de agenten om de eigenaar op de sporen wachtte haar thuis op. „Korte tijd later zagen wij het voertuig rijden. De bumper sleepte over de grond, de spiegel deed het ook niet meer en ook aan de rechter achterzijde zat een behoorlijke deuk. Tijd voor een stopteken, een controle en een goed gesprek.”

Al snel bleek dat de vrouw niet alleen betrokken was bij een ongeluk in Zoetermeer eerder op de avond en weg was gereden, ze was ook onder invloed van drank en drugs. „De walm van alcohol rondom haar was niet te verbloemen en ook haar motoriek deed ons gelijk vermoeden dat deze mevrouw veel te diep in het glaasje had gekeken”, aldus de politie. Uit de blaastest kwam de hoogst haalbare ‘score’ naar voren en een drugstest liet zien dat de vrouw ook cannabis had gebruikt.

In doodsangst op de achterbank

Dit soort incidenten maken agenten wel vaker mee, zo meldt de politie. Maar deze keer kreeg de situatie nog een extra vervelende lading. „Haar dochter van 12 jaar oud zat huilend en in doodsangst op de achterbank. Onder haar voeten lagen blikken bier van haar moeder. Hoe kan je dit doen?”, aldus de politie op Instagram.

Nadat het meisjes door agenten gerustgesteld was, werd ze overgedragen voor passende zorg. Ook heeft de politie een zorgmelding gemaakt over de situatie, zodat er hulp komt vanuit zorginstanties. De moeder is in ieder geval haar rijbewijs kwijt. Welke gevolgen het incident nog meer voor haar zal hebben, is nog niet bekend.

