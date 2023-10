Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VN waarschuwen voor plunderingen bij opslagplaatsen in de Gazastrook: ‘Chaos begint te overheersen’

Steeds meer mensen plunderen opslagplaatsen en distributiecentra van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen in de Gazastrook. Volgens het VN-agentschap UNRWA, dat hulp verstrekt aan Palestijnse vluchtelingen, plunderden duizenden inwoners opslagplaatsen waar bloem en andere basisbenodigdheden worden opgeslagen.

„Mensen zijn bang, gefrustreerd en wanhopig”, zegt directeur Thomas White van de VN-organisatie. „De spanning en angst zijn toegnomen door het verlies van telefoon- en internetverbindingen. Ze hebben het gevoel dat ze er alleen voor staan.” Welke opslagplaatsen precies zijn bestormd en wanneer dit gebeurde, is niet bekendgemaakt.

Telefoon- en internetverkeer lag sinds afgelopen vrijdag zo goed als plat nadat Israël de aanvallen op de Gazastrook opvoerde. Sinds vanochtend lijkt het erop dat de communicatielijnen weer grotendeels zijn hersteld.

‘Chaos begint Gazastrook te overheersen’

White vreest dat de chaos begint te overheersen en noemt het inbreken bij de opslagplaatsen „een zorgwekkend teken dat de burgerlijke orde uit elkaar begint te vallen.” Voorraden raken steeds meer op, terwijl de stroom aan hulpgoederen naar de Gazastrook is gestokt. „De behoeften van de mensen zijn groot, al was het maar om te overleven, terwijl de hulp die we ontvangen schaars en inconsistent is”, aldus White in een verklaring.

Ook de VN-secretaris-generaal waarschuwt dat de situatie ieder uur verslechterd. „Twee miljoen mensen in Gaza worden onderworpen aan meedogenloze bombardementen, terwijl ze nergens heen kunnen en hen de essentiële levensbehoeften worden ontzegd.” Hij roept op een „einde te maken aan de nachtmerrie”.

Tekort aan drinkwater, voedsel en brandstof

UNRWA sloeg al meerdere keren alarm over het tekort aan drinkwater, voedsel en brandstof in de Gazastrook. De kleine hoeveelheden aan hulpgoederen die vanuit Egypte het gebied binnenkomen, zijn lang niet genoeg.

Voor de oorlog tussen Hamas en Israël kwamen er dagelijks honderdeen vrachtwagens het gebied bonnen. De afgelopen week waren dat er slecht tachtig en gisteren kwam zelfs geen enkele vrachtwagen het gebied binnen omdat er door het platleggen van internet- en telefoonverkeer geen contact gelegd kon worden met de verschillende partijen die het konvooi coördineren.

