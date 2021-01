Beschonken Belgen achter het stuur krijgen sleutelhanger doodgereden kind

Confronterend is het wel, en daardoor des te krachtiger. Rijd je in België te hard, dan krijg je een opvallend aandenken. Een sleutelhanger met Axelle, Corwin, Laetitia, Nathan, Olivier, Philippe, Romina of Timmy erop. Alle acht verongelukten ze in het verkeer en acht keer was het de schuld van de bestuurder, die teveel gedronken had.

Belgen die met te veel drank op achter het stuur worden betrapt, krijgen een sleutelhanger met de naam van een kind dat door een beschonken bestuurder in het verkeer is omgekomen. Dat moet hen eraan herinneren wat alcohol in het verkeer kan aanrichten.

Het onderwerp leeft vandaag meer dan ooit in België. „Er is geen zinlozer dood van een kind”, zei een ouder wiens kind stierf door een dronken bestuurder op de Vlaamse radio.



Andere sleutelhanger

Belgische automobilisten die een alcoholcontrole van de politie goed doorstaan, krijgen een Bob-sleutelhanger. Vanaf komend weekend liggen er ook sleutelhangers klaar voor wie te veel blijkt te hebben gedronken. Er zijn acht verschillende, elk met een naam van een verkeersslachtoffertje. De betrapte bestuurder krijgt van de politie ook meteen te horen hoe het kind de dood heeft gevonden.

Wie zo’n sleutelhanger krijgt, kan die naderhand ruilen voor een bewustwordingscursus bij verkeersinstituut Vias. Volgens het instituut, dat samen met de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen het initiatief nam voor het wrange souvenir, is een op de vijf verkeersongevallen in België te wijten aan alcohol.

Zoals het verhaal van Olivier, een van de acht verhalen op de website van VIAS. Olivier was amper 12 jaar toen hij op 2 november 2005 in Gembloux van zijn fiets werd gereden door een dronken chauffeur. Olivier overleefde de klap niet. De chauffeur, die uit de tegengestelde richting kwam, week van zijn baan af en reed Olivier frontaal aan op zijn fiets. De man had maar liefst 3,55 promille alcohol in het bloed.

‘Pakkende campagne’

„We hopen dat de confronterende ‘niet-bobsleutelhangers’ langer zullen blijven hangen dan een boete of een rijverbod”, zeggen de beide organisaties. Vlamingen reageren op de bijzondere campagne. „Pakkend.” En „Deze keer wil je toch echt géén sleutelhanger bemachtigen.”



‘Gaat dit helpen?’

„Wie dronken aan het stuur zit, krijgt meteen een sleutelhanger met het wedervaren van een verongelukt kind. Het zichtbaar en diep verdriet van Ouders van Verongelukte Kinderen is het beste preventief middel om dit soort ongelukken te voorkomen”, stelt politicus Koen Geens. Er wordt wisselend op gereageerd. „En dat gaat helpen? Uw naïviteit is schrijnend. Leg definitief beslag op hun wagen, dat zal veel meer effect hebben”, denkt Martine Goossens.

Iemand anders ziet de sleutelhangers ook wel zitten bij een heel andere groep mensen. „Misschien ook een goed idee om politici een sleutelhanger te geven met het wedervaren van mensen met een beperking die de beloofde steun niet krijgen zodat de zichtbare en uitzichtloze ellende duidelijk wordt en men hier per direct iets aan doet.”



