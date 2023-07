Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Getest: dit is het lekkerste alcoholvrije biertje

Tijdens de zomer is niets zo lekker als een koud biertje in de tuin of op het terras. Maar voor wie daarna nog met de auto de weg op moet is alcohol geen optie. Gelukkig is er dan een 0.0 pilsje, maar welke is het lekkerst? Consumentenprogramma Kassa nam de proef op de som en testte zes alcoholvrije biertjes.

Echte bierliefhebbers zullen zeggen dat een pilsje mét alcohol toch echt het lekkerste smaakt. Maar alcoholvrije bieren zijn de laatste jaren in opmars. Het assortiment wordt steeds groter en de 0.0 bieren gaan ook steeds beter smaken, zo blijkt uit het Nationale Bieronderzoek van 2022. Maar welk 0.0 biertje smaakt eigenlijk het beste?

A-merken versus budgetmerken

Kassa zocht het uit. Voor de test werden er zes alcoholvrije pilsjes onder de loep genomen, waarvan drie A-merken (Heineken, Grolsch en Bavaria) en drie buggetmerken (Brouwers, Kordaat en Schultenbräu). Een testpanel, bestaande uit onder anderen biersommelier Dennis Korst en schrijver van het boek 0,0 Alcoholvrij Bier In De Lage Landen Frits Dunnink, beoordeelden de alcoholvrije biertjes niet alleen op smaak, maar ook op schuim, geur en afdronk.

En het panel is niet mals tijdens het proeven. Het alcoholvrije biertje van Grolsch zou volgens biersommelier Dennis Kort niet eens voor menselijke consumptie bedoeld moeten zijn. En ook over de 0.0-variant van Bavaria is niet iedereen enthousiast. „De smaak is kunstmatig en de afdronk proeft als karton”, aldus schrijver Frits Dunnink.

Geteste biertje scoren slecht

Echt hoog scoren de alcoholvrije bieren dan ook niet. Bavaria komt als beste uit de test met een gemiddelde score van 6,4. Op de tweede plaats komt Heineken met een 6,1, gevolgd door Brouwers (5,4).

Kordaat (5,0) en Grolsch (4,9) eindigen op plek vier en vijf. De grote verliezer blijkt Schultenbräu met een dramatisch slechte score van 4,5,. „Het schuim is snel weg. Het smaakt naar slootwater en de afdronk is chemisch, heel vies”, aldus het panel.