Dit zijn volgens experts de meest voorkomende problemen die mensen voor hun partners verbergen

Openheid en communicatie is belangrijk in een relatie, dat is geen geheim. Maar sommige dingen zijn moeilijker om te delen met een partner dan andere. Vooral als er een dosis schaamte in het spel is, is het moeilijk om over bepaalde onderwerpen te praten.

Maar welke onderwerpen dat zijn, daar was Metro UK benieuwd naar. Zij vroegen aan experts wat de meest voorkomende verhulde problemen zijn binnen relaties.

Problemen verbergen voor partners

Volgens therapeut Dee Holmes staan geldzorgen bovenaan de lijst. „Dit kan te maken hebben met schaamte”, legt ze uit, „of een verlangen om de ander niet ongerust te maken.”

Maar consulent Donna Morgan zegt dat dit averechts kan werken. „De gevolgen van zulke geheimzinnigheid kunnen verreikend zijn. Deze verborgen financiële problemen kunnen leiden tot wantrouwen, spanningen en zelfs ruzies tussen partners die aan de oppervlakte niets met geldzaken te maken lijken te hebben.”

‘Bang voor negatief oordeel’

Een ander veelvoorkomend geheim heeft meer te maken met het verleden dan met het heden. Counselling Directory-lid Laura Duester vertelt het volgende: „Veel mensen liegen over hun eerdere seksuele ervaringen om op een bepaalde manier over te komen bij hun partner.”

„Ze kunnen zich zorgen maken dat ze als te promiscue of te onervaren worden gezien als ze hun echte ervaringen delen. Ze zijn vaak bang voor een negatief oordeel en afwijzing door hun partner of de familie en vrienden van hun partner.”

Verslavingen

„Verslaving wordt ook vaak verhuld”, zegt Holmes. „Het kan leiden tot veel hartzeer voor een partner als ze erachter komen. Daarmee wordt hun vertrouwen geschonden.”

„Bovendien kan deze geheimzinnigheid leiden tot gevoelens van isolatie, waardoor het voor mensen moeilijker wordt om de hulp te zoeken die ze nodig hebben en waardoor het idee blijft bestaan dat ze er alleen voor staan”, aldus Holmes tegen Metro UK.

Communicatie is essentieel

Hoe groot de impuls ook is om je zorgen geheim te houden, benadrukt Holmes dat communicatie essentieel is als je een goed functionerende relatie wil. „We zijn het misschien niet altijd eens met wat we horen, maar het geeft in ieder geval een startpunt voor begrip.”

„Als iemand chagrijnig of onbeleefd tegen je is, kun je je boos, geërgerd en overstuur voelen. Maar als je partner kan zeggen: ‘Ik heb een slechte dag gehad op het werk, dus het spijt me als ik slecht gehumeurd lijk’, dan zou je je meteen vriendelijker tegen hem of haar kunnen gaan voelen.”

Wrokgevoelens in relaties

Natuurlijk zal het gebruik van woorden niet alles op magische wijze oplossen of een excuus zijn voor iets. „Maar”, voegt Holmes eraan toe, „vaak ontstaan wrokgevoelens tussen partners door een gebrek aan communicatie.”

