Vrijend stelletje wordt onder luid gejoel betrapt tijdens vlucht

Het staat op menig bucketlist: lid worden van de mile high club (oftewel: seks in een vliegtuig hebben gehad). Een stelletje verwezenlijkte hun droom op een vlucht van het Engelse Luton naar het Spaanse Ibiza, maar is nu wel vereeuwigd op het internet.

De beelden waarop te zien is dat het vrijende koppeltje wordt betrapt door een bemanningslid, gaan viraal op X. Onlangs ging een ander onfortuinlijk vliegtuigincident ook al gretig rond op sociale media. Een vlucht van Delta Airlines moest omkeren omdat er „overal diarree zat” van een passagier.

Vrijend stel wordt betrapt tijdens volle vlucht

Het stel dacht stiekem samen het toilet van het vliegtuig in te glippen, maar het bemanningslid blijkt ze in de smiezen te hebben gehad. Op de beelden is te zien dat hij wat nerveus voor de wc-deur staat. Onder luid gejoel en geklap van de overige passagiers trekt hij de deur open. Wat de twee in de wc aan het doen zijn, laat geen ruimte voor twijfel over. Zo’n beetje het hele vliegtuig is getuige terwijl de man en vrouw met hun broek op de knieën de liefde bedrijven.

De man doet daarop zelf grijnzend de deur weer dicht, waarna de passagiers dubbel liggen van het lachen. Zij kunnen hun ogen niet geloven en houden hun handen voor hun gezicht of mond. „O mijn god”, zegt een van de andere passagiers. „Heb je het opgenomen?” Het bemanningslid lijkt zich ondertussen geen houding te kunnen geven.



Stelletje door politie opgewacht

De vrijpartij krijg nog wel een staartje. Bij aankomst in Ibiza stond het stel een nare verrassing te wachten. De politie wachtte het stel op vanwege ongepast gedrag aan boord van het vliegtuig.

Ontkennen zal door al het bewijsmateriaal weinig zin hebben gehad. De identiteit van het stel en of ze zijn gearresteerd, is niet bekend.

Een woordvoerder van easyJet zei tegen de Daily Mail: „We kunnen bevestigen dat deze vlucht van Luton naar Ibiza op 8 september bij aankomst door de politie werd opgewacht vanwege het gedrag van twee passagiers aan boord.”

