‘McKroket-rel’ ten einde, vlees-McKroket keert terug bij McDonald’s

Sommige mensen maken zich druk om financiële problemen of de asielcrisis en anderen uitten hun zorgen over de McKroket van McDonald’s. Er klonk namelijk wat onvrede over de vegetarische variant en de verdwenen vleesvariant. Maar alles lijkt terug bij het oude vertrouwde.

Op X druppelden de afgelopen dagen reacties binnen over de Meatless McKroket. McDonald’s biedt namelijk sinds begin deze maand een vegetarische variant van de bekende snack aan, maar de McKroket met vlees, bleek verdwenen. En dat was reden tot paniek.

McDonald’s reageert op McKroket-rel

Kamp-vegetariër en kamp-carnivoor stonden tegenover elkaar op het social media-platform. Want de originele vleesvariant is een populaire snack bij de fastfoodketen. Maar er waren ook een hoop X-gebruikers die zich verbaasden over de ophef.

McDonald’s reageert nu op de klachten van de vleesliefhebbers. In november komt de snack mét vlees weer terug, laat de fastfoodketen weten aan RTL Nieuws.

McKroket-rel voorbij

„We hebben ons niet gerealiseerd hoeveel fans er zijn van de McKroket”, laat een woordvoerder weten. „Dat is nu wel duidelijk geworden.” Overigens bleek het om een tijdelijke actie te gaan. „Met als doel om consumenten een beetje te inspireren om te variëren.” De ophef over de McKroket is dan ook niet de reden dat de vleesvariant weer terugkeert.

En voor alle McKroket-liefhebbers die de afgelopen dagen een lichte hartverzakking kregen, er is goed nieuws. De McKroket verdwijnt niet zomaar meer uit het assortiment en komt definitief terug op het menu.„Hij stond natuurlijk al jaren op ons menu. Dat zal ook in de toekomst weer het geval zijn”, aldus de woordvoerder.

Discussie op X

De ‘wel of geen vlees’-discussie over de McDonald’s-snack was natuurlijk weer interessant voer voor X. En ook De Speld kon het natuurlijk niet laten om daar nog even wat aandacht te besteden. Hieronder vind je een greep uit de reacties:



Overzicht: wat zeggen alle partijprogramma's over de McKroket? – 'Goed bestuur begint bij openheid en transparantie omtrent het wel of niet bevatten van vlees' https://t.co/kOSudfgucO — De Speld (@DeSpeld) September 27, 2023



Ik wil jullie graag meenemen in mijn communicatie met @McDonaldsNL, want er gaat iets goed mis bij dat bedrijf. Tot voor kort kon je daar de overheerlijke McKroket kopen. Het is een product dat net even iets anders is dat de gemiddelde BigMac of McChicken, door de ragout.🧵 pic.twitter.com/0ugmqQaiX0 — Rutger van den Noort (@RutgervdNoort) September 25, 2023



Als merkt dat je zó gepikeerd raakt over een McKroket of all teringvieze snacks, kun je erop rekenen dat je onevenredig veel te vaak je zin hebt gekregen in het leven – en ik zeg dit als iemand wiens werk het is gepikeerd te raken over eten. Ga gewoon lekker naar de Febo, Rutger. https://t.co/a31YbsGA4U — Hiske Versprille (@HiskeVersprille) September 26, 2023



Slachtofferhulp gebeld voor Rutger van den Noort zijn McKroket trauma pic.twitter.com/sFjze9VEN6 — Stijn de Vreede 🍿 (@VrijndeSteede) September 26, 2023



Ik ken mensen die zijn overleden aan de meatless McKroket — Dirk-Jan Drost (@DirkJanDrost) September 26, 2023



Epische McKroket meltdown. Eigenlijk is het raar dat mensen een vegetarische kroket als betutteling zien, maar een vleeskroket niet. In werkelijkheid worden consumenten constant betutteld om vleeskroketten te eten. Tot voor kort kon je zelfs nergens iets vegetarisch krijgen. https://t.co/hMTqFP2ERE — Merijn Oudenampsen (@dewaremerijn) September 26, 2023



En ja hoor….goed nieuws….de originele mckroket komt terug! pic.twitter.com/InxYbZn2ro — Rutger van den Noort (@RutgervdNoort) September 26, 2023

