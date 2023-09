Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

AI-gegeneerde naaktfoto’s van tienermeisjes schrikken Spaans dorp op

Naaktfoto’s van meerdere jonge meisjes uit een dorp in het zuiden van Spanje worden via social media verspreid. Wat blijkt: het gaat om foto’s die, zonder dat de meisjes dit wisten, gemaakt zijn met kunstmatige intelligentie (AI). Al zeker twintig meisjes, tussen de 11 en 17 jaar, hebben zich bij de politie gemeld.

„Mijn dochter kwam op een dag thuis van school en zei: mam, er gaan toplessfoto’s rond van mij op het internet”, vertelt María Blanco Rayo, een moeder van een 14-jarig slachtoffer tegen de BBC. „Ik vroeg of ze die foto’s van zichzelf had gemaakt, maar ze vertelde dat het neppe foto’s zijn.”

De dochter van Maria bleek niet het enige slachtoffer. Ook andere meisjes op de school in het dorp Almendralejo zagen neppe naaktfoto’s van zichzelf voorbijkomen op social media. De beelden zijn gemaakt door AI op basis van foto’s op de social media-accounts van de meisjes.

AI-beelden vermoedelijk al eerder gemaakt

Dat het dorp met zo’n 30.000 inwoners nu landelijk nieuws in Spanje is, komt omdat de moeder van een ander slachtoffer het probleem aankaartte in een video op social media. De AI-beelden zijn vermoedelijk al deze zomer gemaakt, maar kwamen nu pas aan het licht door de video. „We wisten niet hoeveel kinderen de foto’s hadden gezien en of ze al waren geüpload naar pornografische sites. Daar waren we erg bang voor”, aldus de moeder.



Ze roept slachtoffers en moeders op om zich te melden. „Als je wordt beroofd dien je een klacht in en verstop je je niet omdat de andere persoon je schade heeft berokkend. Maar bij misdaden met een seksueel karakter voelt het slachtoffer vaak schaamte, ze verstopt zich en voelt zich verantwoordelijk. Dus ik wilde de boodschap meegeven: het is niet jouw schuld.”

Vredachten tussen de 12 en 14

De politie heeft een onderzoek ingesteld en tot nu toe hebben twintig meisjes zich gemeld. Ook zou één van hen zijn afgeperst. De vermoedelijke daders zijn elf jongens tussen de 12 en 14 jaar oud. Ze zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het maken van de afbeeldingen of de verspreiding ervan via WhatsApp en Telegramapps.

De impact op het dorp is groot. Sommige slachtoffers durven hun huis niet meer uit, zo meldt de BBC. En ook inwoners zijn bezorgd. „Als je een zoon hebt, ben je bang dat hij zoiets heeft gedaan. En als je een dochter hebt, maak je je nog meer zorgen, omdat het een daad van geweld is”, aldus een bezorgde inwoner.

