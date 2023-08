Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schooldirecteur onderbreekt vakantie vanwege alarm op school, dochter treft hem dood aan

Frankrijk is opgeschud door een opvallend overlijden van een schooldirecteur in Lisieux, een dorpje met zo’n 20.000 inwoners in Normandië. De directeur onderbrak zijn vakantie omdat het alarm in de school afging. Toen hij een kijkje nam, kostte dit zijn leven. Wat de man precies is overkomen is nog altijd onduidelijk.

Stéphane Vitel was afgelopen vrijdagochtend rond 06.00 uur met zijn gezin onderweg naar hun vakantiebestemming, toen hij bericht kreeg dat het alarm in het Pierre-Simon de La Place-college afging. Hij besloot een kijkje te gaan nemen en maakte rechtsomkeert.

Deur in school stond wijd open

Toen Vitel een uur later bij de school aankwam, bleven zijn vrouw en twee kinderen wachten in de auto terwijl de directeur het schoolgebouw binnenging. Maar niet veel later kwam hij alweer terug omdat hij zijn telefoon vergeten was. „Hij zei dat er een deur wijd open stond en ging met zijn mobiele telefoon weer terug naar binnen”, vertelt zijn vrouw aan BFM Normanie.

Daarna duurde het lang voordat Vitel terugkwam. „Mijn dochter werd ongeduldig en besloot te gaan kijken. Ze vond hem liggend op de grond dus kwam ze gillend naar buiten”, aldus de vrouw. Ze probeerde haar man, die in de hal van het gebouw lag nog te reanimeren, maar het mocht niet meer baten. Vitel was al overleden.

Door geweld om het leven gekomen

De familie van de overleden schooldirecteur is ervan overtuigd dat hij door geweld om het leven kwam. Volgens zijn vrouw had hij een hoofdwond. Ook zegt ze dat er een auto op hoge snelheid wegreed, vlak voor zij het schoolgebouw binnenging.

Volgens Franse media heeft het parket van Frankrijk inmiddels bevestigd dat er is ingebroken in de school, maar van ‘wanorde’ in het gebouw zou geen sprake zijn. Wel is er een onderzoek gestart naar de verdachte omstandigheden waaronder de directeur overleed. De uitslag van de autopsie, die morgen verwacht wordt, moet meer duidelijkheid geven over hoe hij om het leven kwam.