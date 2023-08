Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouw toegetakeld door otter: ‘Wreed en meedogenloos’

Het had een leuk vriendinnenuitje moeten worden, maar voor de Amerikaanse Jen Royce liep een tripje naar de Jefferson Rivier in de staat Montana een stuk minder leuk af. Terwijl ze lekker lag te dobberen in het water, werd de vrouw plotseling aangevallen door een agressieve otter, die haar flink toetakelde.

Royce en haar vriendinnen maakten begin deze maand een tripje naar de Jefferson Rivier om de verjaardag van Royce te vieren. Tijdens een middagje ‘tuben’ waarbij je in een autoband achter een boot of jetski hangt, dook er plotseling en agressieve otter op.

Otter door het dolle heen

Het dier was volgens Royce, die haar verhaal via Facebook deelt, door het dolle heen en begon de vrouwen aan te vallen. „Het was wreed en meedogenloos. Ik kreeg niet eens de kans om te waarschuwen”, schrijft ze.

Zeker vijf minuten ging de otter als een razende tekeer. De vrouwen werden gebeten in hun gezicht, armen, handen, benen en enkels. Pas na een paar minuten lukte het om de oever van de rivier te bereiken en otter af te schudden. „Ik dacht niet dat ik nog uit het water zou komen en ik had ook geen idee of mijn vriendinnen het zouden redden”, aldus Royce.

Ze belden zo snel mogelijk alarmnummer 911, maar omdat het gebied waar de vriendinnen zich bevonden erg afgelegen ligt, duurde het meer dan een uur voor de ambulance ter plaatse kwam. Intussen verloren de vrouwen steeds meer hoop. „We zaten onder het bloed. Het was enorm koud en we waren nat.”

Operatie en meerdere hechtingen

Royce, die het zwaarst was toegetakeld door de otter, werd uiteindelijk door een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ze kreeg meerdere hechtingen en moest een operatie ondergaan aan haar gezicht en oren. Haar vriendinnen konden ter plaatste worden behandeld. „We zijn dankbaar dat we nog leven.”

Aanvallen van otters zijn extreem zeldzaam. Alleen als een otter pas jongen heeft gehad kan het heel soms voorkomen dat hij mensen aanvalt die te dichtbij komen. „Ze kunnen dan ook extra beschermend zijn als het aankomt op hun voedselvoorraden. Zeker als er weinig voedsel is”, legt een deskundige aan CNN uit. „Als je wordt aangevallen door een otter, vecht dan terug en ga zo snel mogelijk uit het water.”