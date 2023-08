Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verroeste Ferrari zonder wielen levert bijna 2 miljoen op tijdens veiling

Dat het ooit een supercar was, is haast niet meer te zien. Toch leverde het stuk schroot, dat ooit een zeldzame Ferrari was, tijdens een veiling onlangs bijna 2 miljoen dollar op.

Het gaat om de zeldzame Ferrari 500 Mondial uit 1954, of wat daar nog van over is. Een anonieme bieder legde er maar liefst 1,875 miljoen dollar voor neer tijdens een veiling van Sotheby’s in Californië.

Ferrari heeft legendarische status

Hoewel de supercar vandaag de dag eigenlijk niet veel meer is dan een stuk schroot dat op het eerste oog klaar is voor het autokerkhof, heeft raceauto in de ogen van verzamelaars een legendarische status. Niet alleen werden er van deze uitvoering destijds maar dertien gemaakt, de auto was ooit eigendom van de oud-coureur Franco Cortese (1903 – 1986). Ferrari bezorgde Cortese zijn eerste overwinning ooit bij een Grand Prix. In een Ferrari 125 Spyder kwam hij op 1 juni 1947 als eerste over de finishlijn in Rome.



De kapotte Ferrari die onlangs werd geveild was onderdeel van een schuurvondst. In totaal werden er twintig Ferrari’s gevonden, maar de supercars stonden de afgelopen tien jaar te verstoffen in een in een opslag in de Amerikaanse staat Indiana. Er zou al sinds de jaren negentig met geen enkele auto gereden zijn.

Stuk schroot zonder wielen

De Ferrari 500 Mondial is volgens het veilinghuis de afgelopen vijftig jaar zelfs niet meer van eigenaar gewisseld, maar erg veel liefde heeft de auto niet gehad. De foto’s op de website van veilinghuis Sotheby’s laten een verroest stuk schroot zien, zonder wielen. De nieuwe eigenaar zal de raceauto dan ook een flinke opknapbeurt moeten geven voor hij of zij er een ritje in kan maken.

Vergelijkbare raceauto’s die wél rijden gaan overigens voor vele miljoenen meer over de toonbank. In 2018 werd zo’n auto op een openbare veiling nog verkocht voor zeker 4,5 miljoen dollar.