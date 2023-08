Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Klimaatverandering lijkt zee op deze opvallende wijze aan te tasten

Dat ons klimaat het moeilijk heeft, moge duidelijk zijn. Niet voor niets hebben we last van langdurige, ernstige hittegolven en natuurrampen door klimaatverandering. Nu blijkt uit recent onderzoek ook nog eens dat het een wel heel curieus effect heeft op oceanen.

Hoewel het voor het blote oog lastig zichtbaar is, heeft klimaatverandering ook een bizar effect op de zee. Het maakt er namelijk een soort toverbal van.

Ook de zee is onderhevig aan klimaatverandering

Wetenschappers onderzoeken een opvallend fenomeen: 56 procent van alle zeeën en oceanen op deze blauwe planeet verandert namelijk van kleur. Space meldt dat dit in de afgelopen twintig jaar heeft plaatsgevonden. Zo zijn zeeën rondom de evenaar in de afgelopen tijd steeds groener geworden.

Onderzoeker Stephanie Dutkiewicz heeft de verandering al zien aankomen dankzij computersimulaties. „Dat het nu echt gebeurt vanwege klimaatverandering is dus niet verrassend, maar juist beangstigend”, aldus de onderzoeker. „De verandering gaat hand in hand met de verandering van het klimaat.”

De verandering van kleur is voor een flink deel te wijten aan de explosieve groei van algen. Deze phytoplankton leeft aan het oppervlak en heeft zonlicht nodig. Wat de nieuwe analyse suggereert, is dat het fytoplankton veel sneller verandert dan natuurlijk zou gebeuren zonder de uitstoot van broeikasgassen die de planeet opwarmen.

Het gaat te snel

Het ecosysteem van de oceanen is ongelooflijk complex, en onderzoekers zeggen dat ze niet volledig begrijpen waarom de kleur van het water nu zo snel is veranderd door klimaatverandering. Ze zijn er echter wel enorm bezorgd over.

🌊 Wat is phytoplankton? Phytoplankton zijn microscopische fotosynthetische organismen die in oceanen, meren en andere waterlichamen drijven. Ze spelen een cruciale rol in ecosystemen en zetten zonlicht om in organische materie en zuurstof. Zij vormen dus de basis van mariene voedselketens, reguleren het klimaat en ondersteunen talloze mariene soorten.

„Deze ecosystemen hebben miljoenen jaren nodig gehad om samen te evolueren en in balans te zijn”, zegt de bezorgde Dutkiewicz over klimaatverandering. „Veranderingen in zo’n korte tijd zijn niet goed, omdat ze het hele ecosysteem uit balans brengen.”