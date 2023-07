Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Kiki (20): ‘Sinds kort spaar ik 1000 euro per maand’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 20-jarige Kiki, die haar uitgavenpatroon drastisch heeft omgegooid.

Beroep: administratief medewerker

Nettoinkomen: 2100 euro

Woonsituatie: thuiswonend bij ouders

Wat staat er op je spaarrekening?

„Nu 8000 euro.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Ik ben daar best trots op. Sinds januari 2023 werk ik bij mijn huidige werkgever en sindsdien ben ik een stuk meer gaan verdienen. Ik ben heel blij met het bedrag dat ik heb kunnen sparen.

Mijn eerste werk was een bijbaantje in de bloemenkas. Daar moest ik bloemen verpotten en checken of bloemen nog wel goed waren. Ik was 13 jaar en verdiende nog geen 2 euro oer uur. Ik vond het geld verdienen wel al direct leuk. Geld biedt een stukje zelfstandigheid. Maar tegelijkertijd gaf ik het net zo makkelijk weer uit. Ik kon echt niet sparen.”

Hoe is het gelukt om je spaarrekening te vullen?

„Voornamelijk dat ik meer ben gaan verdienen. Ik gebruik ook allerlei verschillende potjes en dat werkt voor mij. Zo heb ik inzicht in mijn uitgaven. Zo heb ik een spaarpot voor kosten aan mijn auto, een vakantiepotje, een potje voor kleding, een spaarpot voor een huis later, een nood-potje en een potje voor cadeaus. In de meeste potjes gaat zo’n 100 euro per maand en in totaal spaar ik nu zo’n 1000 euro per maand.”

Waar geef je je geld graag aan uit?

„Bij mijn vorige werk hield ik maandelijks maar 1000 euro over. Dan was ik al blij als het lukte om een keer 100 euro te sparen. Ik ging tegelijkertijd ook nog naar school, waardoor ik meer geld uitgaf aan afhalen van eten, of ik kocht eten onderweg.

Daarnaast ik kocht heel veel cosmetica en parfum. Op dit moment heb ik een voorraad van 9 à 10 flessen parfum, allemaal met een prijskaartje boven de 80 euro. Nu ga ik eens in de paar maanden naar Duitsland, want daar is cosmetica een stuk goedkoper. Laatst heb ik weer voor 110 euro ingekocht, terwijl zo’n zelfde bulkaankoop in Nederland makkelijk 300 euro hebben gekost. Dat is het ritje naar Duitsland zeker waard.”

„Ik ging tot een paar maanden geleden heel vaak naar Kruidvat. Ik had echt een gat in mijn hand en ik gaf ontzettend veel uit. Ik rookte ook nog, ging meer uit en ik gaf ook veel geld uit aan kleding omdat ik er leuk bij wilde lopen. Nu draag ik naar werk altijd een uniform, dus leuke kleren hoef ik alleen nog maar voor mijn vrije tijd te kopen.”

Hoe ziet het vaste kostenplaatje er voor jou uit?

„Vaste kosten zijn voor mij vooral verzekeringen: zorgverzekering, annuleringsverzekering, reisverzekering. Daarnaast heb ik een auto – wel een zuinige – die kost qua brandstof zo’n 50 euro per week. Deels krijg ik die kosten ook vergoed via mijn werk. Daarnaast heb ik nog een Spotify- en een telefoonabonnement. En ik doneer maandelijks 5 euro aan een goed doel.”

Wat zou je aan je financiële situatie willen veranderen?

„Dan zou ik toch wel meer willen verdienen, ondanks dat ik hartstikke blij ben met mijn huidige salaris. Maar om een huisje te kunnen kopen, is er meer nodig. Mijn vriend en ik zijn nu aan het rondkijken, maar iedere euro helpt, als het over de huizenmarkt gaat.

Daarnaast zou ik nog wel een betere spaarder willen worden. Sommige mensen laten mooie aankopen zoals een föhn of nieuwe schoenen makkelijk liggen. Dat vind ik toch nog lastig.”

Wat is je beste spaartip voor anderen?

„Zorg dat je inzicht krijgt in je uitgaven. Zelf gebruik ik daarvoor de bankierenapp, daardoor weet ik heel goed waar mijn geld naartoe gaat. Daarbij helpen ook de potjes. Als ik nu bijvoorbeeld even geen geld heb uitgegeven aan kleding, dan zie ik dat terug in het kleding-potje. Daardoor wordt het ook gemakkelijker om een afweging te maken. Is het wel nodig om een bepaalde uitgave te doen?”

