Schooldirecteur schrijft brief aan tandenfee nadat leerling tand per ongeluk inslikt

De directeur van een school in de Amerikaanse staat Oklahoma heeft en wel heel bijzondere brief gestuurd nadat een leerling per ongeluk een tand inslikte. Omdat de leerling haar gewisselde tand niet onder haar kussen kon leggen, schreef de directeur een brief aan de tandenfee.

Het wisselen van haar eerste melktand liep voor de 5-jarige Kaisley niet helemaal als gepland. Tijdens de lunch op haar eerste schooldag liet de tand los en slikte het meisje die per ongeluk door met een hap van haar broodje.

Kaisley was volgens haar vader bang dat de tandenfee haar geen bezoekje zou brengen omdat ze haar gewisselde tand niet onder haar kussen kon leggen. „Ze was er erg verdrietig van”, vertelt haar vader aan CNN.

Brief aan de tandenfee

Maar gelukkig voor Kaisley bleek de directeur van haar school goede contacten te hebben en besloot hij de tandenfee een brief te schrijven. „Beste tandenfee, zie deze brief als een bevestiging dat Kaisley echt haar tand heeft gewisseld”, schreef directeur Roger Wiliams. „Mijn doel was er zeker van te zijn dat het meisje nog steeds de magie had van de tandenfee, die haar zou komen opzoeken”, aldus de directeur.

Toen het meisje na school thuiskwam en haar vader de brief in haar tas ontdekte was ook hij opgelucht. „Ik vond het ontzettend bijzonder. De directeur heeft ervoor gezorgd dat de magie van de tandenfee in leven bleef.” In een bericht op Facebook bedankt hij de directeur. „Niet alle mensen geven om deze kleine dingen die spelen in de wereld van kinderen. Dank je wel.”





I have to give a shout out to Kaisley’s principal. She lost her tooth and swallowed it. She was so upset about the tooth… Posted by Worren Blake on Sunday, August 13, 2023

Vijf dollar onder kussen

Hoewel Kaisley geen tand onder haar kussen heeft kunnen leggen, leverde de brief haar wel het gewenste doel op want de tandenfee bracht haar alsnog een bezoekje. De volgende ochtend vond het meisje volgens haar vader vijf dollar onder haar kussen.