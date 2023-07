Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie Amsterdam tegen VanMoof-bezitters: ‘Stop met aangifte doen’

VanMoof-bezitters moeten stoppen met aangifte van diefstal te doen. Dat meldt de Politie Eenheid Amsterdam op Twitter. De politie wordt overspoeld met aangiftes, laat ze weten op Twitter. Toch is er wel íets dat je kunt doen.

De aangiftes zijn vooral van klanten die bij VanMoof een fiets hebben gekocht of die nog in afwachting zijn van een reparatie. Vanochtend werd bekend dat het elektrische fiets-bedrijf failliet is verklaard door de rechtbank. De fietsbezitters stapten in groten getale naar de politie.

Aangiftes tegen VanMoof niet in behandeling

De politie dat is niet te plek waar deze zaak wordt afgehandeld, zegt de Politie Eenheid Amsterdam op Twitter: ‘De politie wil deze en alle gedupeerden vragen zich niet te melden bij de politie. Een faillissement betreft een civiele en geen strafrechtelijke aangelegenheid.’ Aangiftes of meldingen neemt de politie niet in behandeling.



Het bedrijf van de hippe elektrische stadsfietsen leek lange tijd de belofte van de toekomst te zijn. Toch boekte het al jaren geen winst. Dat komt doordat veel van de verkochte fietsen problemen vertonen, en dat kostte het bedrijf veel geld. Vorige week bleek dat de financiële problemen zo fors zijn dat het bedrijf bedrijf uitstel van betaling aanvroeg. VanMoof leed vorig jaar een verlies van bijna 80 miljoen euro.

De curatoren gaan op zoek naar kandidaten voor een doorstart. Op de website van VanMoof maakte het bedrijf bekend dat openstaande bestellingen van zowel fietsen als losse onderdelen nu niet worden afgehandeld, ook al is er al voor betaald. Of dat geld nog wordt terugbetaald is afhankelijk van hoe de eventuele doorstart van het bedrijf verloopt, meldt het bedrijf op de website.

Geld terugvorderen

Wel kunnen fietseigenaren die hun fiets ter reparatie hebben ingeleverd, de fiets ophalen. Daarvoor wordt nu een afhaalplan gemaakt en daar worden de klanten individueel over benaderd. Klanten die hun geld willen terugvorderen kunnen een claim indienen. Daarvoor zetten de curatoren nu procedures op. Details daarover zijn nog niet bekend.