Wat te doen met je VanMoof? Dit zijn de grappigste inkoppers

Het Nederlandse fietsbedrijf VanMoof verkeert in zware financiële problemen en kreeg deze week uitstel van betaling. Alle winkels zijn inmiddels gesloten, veel fietseigenaren zitten met een kapotte fiets en weten niet waar ze heen moeten.

Jarenlang domineerde het Nederlandse fietsenmerk het straatbeeld in de Randstad, op bijna elke straathoek kom je wel een zwarte elektrische fiets tegen. Het bedrijf kon de vraag niet aan en maandag werd bekend dat ze in zware financiële problemen verkeren. Het fietsenmerk kreeg van de rechtbank uitstel van betaling, in veel gevallen is dat een voorbode van een faillissement. VanMoof kampt al langer met fietsen die vaak kapot gaan en met lange reparatie- en levertijden. Dit komt omdat je de hippe e-bike alleen kunt repareren bij een VanMoof-winkel.

Wat te doen met je VanMoof? Internet gaat los

Wereldwijd zijn er sinds de oprichting van VanMoof 190.000 fietsen verkocht. De fietsenfabrikant heeft gisteren uitstel van betaling gekregen van de rechtbank Amsterdam. Het fietsenmerk sloot gisteren ook al zijn winkels in Amsterdam. Klanten konden hun fiets niet meer ophalen en stonden woedend voor de deur. De klanten zitten zonder fiets opgezadeld of ze hebben een fiets die ze niet kunnen gebruiken. Sindsdien gaan er allerlei ‘oplossingen’ en inkoppers rond op het internet.

Zo meldt RTL Nieuws dat Marktplaats overspoeld wordt met VanMoof-advertenties. Sinds maandag is het aantal advertenties waarin VanMoof-fietsen of andere artikelen van het merk ter overname worden aangeboden met 33 procent gestegen.

Kwikfit biedt hulp

KwikFit maakte enkele weken geleden bekend samen te werken met VanMoof voor de reparaties van de e-bikes. Dat gebeurt in drie vestigingen in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Volgens de woordvoerder kregen die reparatiepunten het direct druk met reparatieverzoeken voor VanMoofs. Over die fietsen regent het klachten op social media door de vele mankementen.

Fietsenmakers en herstelpartners als Kwikfit willen fietsen die onder de garantie vallen alleen nog maar herstellen als klanten daar zelf voor betalen. Zij vrezen dat VanMoof de factuur niet meer zal betalen.



Ik kan niet met iedereen die hun VanMoof snel op marktplaats zet… JDJWJDJEKSKDKD 💀💀💀 pic.twitter.com/BCL7HsXsM2 — draak drakenburg (@inloopkeuken) July 13, 2023

Wat dacht je van een ouderwetse reparatie-kit?



Je zult maar zo'n hippe #VanMoof fiets hebben. Die kun je straks bij het schroot zetten omdat ze niet meer te repareren zijn omdat er geen onderdelen meer te krijgen zijn. Leuk zo'n fiets met allemaal speciaal ontworpen, afwijkende onderdelen 😶 — @[email protected] (@Vlarp) July 13, 2023

Een andere Twitter-gebruiker ziet er maar het positieve van in en noemt zijn niet elektrische VanMoof een collectors-item.



Ik begrijp dat ik inmiddels een collectorsitem in huis heb? #vanmoof pic.twitter.com/xXF9XWE4G8 — Paskal (@paskalvanlomm) July 12, 2023



Ook is er inmiddels op Instagram een anti-VanMoof cycling club opgericht:



