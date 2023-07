Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Mannelijke’ gorilla verrast dierentuin in Verenigde Staten met geboorte

Medewerkers van een dierentuin in de Verenigde Staten kregen de verrassing van hun leven toen een gorilla beviel. Nu is dat niet per se een hele grote verrassing, maar wel als je je bedenkt dat de dierentuin dacht dat de gorilla in kwestie al die tijd een mannetje was.

Volgens de dierentuin van Columbus, in de Amerikaanse staat Ohio, werd Sully afgelopen week met haar baby ontdekt. Sully verblijft sinds 2019 in de dierentuin.

‘Geboorte van gorilla was onverwacht maar opwindend’

Medewerkers van Columbus Zoo and Aquarium schreven in een blogpost dat de babygorilla „gezond lijkt te zijn”. Ook noemen ze Sully een „uitstekende moeder”. Ze voegden eraan toe dat Sully altijd in goede gezondheid was geweest en dus nooit onderzocht hoefde te worden, wat uiteindelijk heeft geleidt tot de verwarring.

De geboorte „was onverwacht, maar opwindend voor het verzorgingsteam en belangrijk voor het behoud van een ernstig bedreigde diersoort“, zeiden de verzorgers verder in de blogpost. Ze hadden niks in de smiezen totdat ze zagen hoe het ‘mannetje’ haar kind borstvoeding gaf. „Het is moeilijk om het geslacht van jongere gorilla’s te bepalen,” leggen ze uit.

Geen duidelijke tekenen van geslacht te zien

Met haar acht jaar was Sully oud genoeg om zich voort te planten, maar nog te jong om duidelijke tekenen van haar geslacht te laten zien, zegt de Amerikaanse dierentuin. „Tot ongeveer acht jaar zijn mannetjes en vrouwtjes ongeveer even groot en hebben ze geen prominente geslachtsorganen. Mannetjes ontwikkelen hun zilveren rug pas rond hun twaalfde of later.”

Gorilla’s vertonen doorgaans ook geen tekenen van zwangerschap vanwege hun al grote buik. Babygorilla’s zijn overigens aanzienlijk kleiner dan mensenbaby’s. De dierentuin vind het in ieder geval geen negatieve ontwikkeling. Ze zijn hartstikke blij met de toevoeging van de babygorilla. „We zijn erg blij met nog een geboorte van deze ernstig bedreigde diersoort. Als de 34e gorilla die hier geboren is sinds 1956, toen de Columbus Zoo de eerste dierentuin ter wereld werd waar een babygorilla geboren werd, is ze een belangrijk onderdeel van ons werk om deze prachtige dieren te behouden”, aldus Columbus Zoo and Aquarium.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Our gorilla family recently welcomed a baby – a birth that was unexpected, yet exciting for the care team and important for the conservation of a critically endangered species. Read more: https://t.co/uVxiuVggQt. pic.twitter.com/y9PliOzvNC — Columbus Zoo (@ColumbusZoo) July 20, 2023

Wie is de vader?

De dierentuin zei dat het DNA-tests zou uitvoeren om de vader te bepalen. Sully leeft in een groep onder leiding van zilverrug Mac, die 39 jaar oud is en die ook twee jongere mannetjes, Kamoli van 10 jaar en JJ van zes, omvat. De rest van de groep gorilla’s waar Sully mee leeft zijn vrouwtjes.

En ondanks de verwarring die de dierentuin met het geslacht van Sully had, zeggen ze zeker te zijn van het geslacht van de nieuwe aanwinst. „Het is een meisje! Ons team bevestigde dat visueel en met foto’s die ook naar een primatenexpert in een andere toonaangevende dierentuin zijn gestuurd,” aldus de dierentuin. Er is nog geen naam bekend.