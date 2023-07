Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ontvoerd meisje (13) gered dankzij ‘help me’-briefje in Verenigde Staten

Een 13-jarig meisje dat ontvoerd was in Texas en werd aangerand, kon op opmerkelijke wijze worden gered. Bij voorbijgangers gingen de alarmbellen rinkelen toen ze het meisje een ‘help me’-briefje omhoog zagen houden via het raam van een geparkeerde auto waar ze in zat.

Dat zegt de politie en federale autoriteiten tegen persbureau AP. De redding vond bijna twee weken geleden plaats in Long Beach, Californië. Dat ligt ten zuiden van de stad Los Angeles.

Agenten reageerden op een noodoproep en vonden het „zichtbaar emotionele en verontruste meisje”, zei de politie.

Vriendin in Australië

„Tijdens hun onderzoek ontdekten agenten dat de voorbijgangers op een parkeerplaats waren toen ze het slachtoffer in een geparkeerd voertuig een papiertje omhoog zagen houden met ‘help me’ erop geschreven. Ze herkenden het briefje en belden onmiddellijk het alarmnummer”, aldus de politie.

Een 61-jarige man uit Texas is door de politie gearresteerd op verdenking van kidnapping met de intentie om een minderjarige seksueel te misbruiken. Het ontvoerde meisje liep vier dagen voor haar redding door een straat in San Antonio, Texas, toen de man aan kwam rijden, een pistool omhoog hield en tegen haar zei: „Als je niet bij me in de auto stapt, ga ik je pijn doen,” volgens een FBI agent.

Volgens het verslag was het meisje van huis weggegaan zonder het haar ouders te vertellen omdat ze een schoolvriendin wilde contacteren die een jaar eerder naar Australië was verhuisd. De twee hielden contact via een chatroom op internet. Op een bepaald moment nadat ze bij de man in de auto was gestapt, vertelde het meisje hem over haar vriendin in Australië zei dat hij haar naar een cruiseschip kon brengen om naar Australië te gaan, maar dat ze dan wel iets voor hem moest doen, aldus de verklaring. De verdachte stopte de auto en misbruikte het meisje meerdere keren. De moeder van het meisje gaf haar een dag later als vermist op.

In Long Beach parkeerde de verdachte de auto bij een wasserette en zei tegen het meisje dat ze zich moest omkleden. Vervolgens nam hij haar kleren en die van hem mee naar binnen, waardoor het meisje de gelegenheid kreeg om ‘help me’ op een briefje te schrijven, aldus het politieverslag.

Toen politieagenten arriveerden, stond de verdachte buiten de auto en zagen ze het meisje het woord ‘help’ uitspreken, volgens de autoriteiten. Tijdens de arrestatie vonden agenten een paar handboeien in de achterzak van de man. Hij werd gezocht voor een inbraak. De verdachte was al eerder veroordeeld voor berovingen en een inbraak. Hij zit nu vast in een cellencomplex in Los Angeles.