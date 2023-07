Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ierse mannen laten oom dood achter in postkantoor nadat ze zijn pensioen probeerden te innen

Twee Ierse mannen die het ‘levenloze’ lichaam van hun oom meebrachten naar een postkantoor in een poging zijn pensioen los te kunnen peuteren, zijn veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De mannen probeerden op bizarre wijze een pensioenuitkering van omgerekend nog geen 250 euro los te peuteren.

De 40-jarige Declan Haughney en de 38-jarige Gareth Coakley hebben toegegeven inderdaad schuldig te zijn aan het bedrog op nogal opvallende wijze. Op beelden die in de rechtbank werden getoond, is te zien hoe de twee hun slachtoffer, Peadar Doyle, vorig jaar meesleepten naar een postkantoor om zijn pensioen van slechts 250 euro los te peuteren. Of Doyle op dat moment nog in leven was, is de vraag. Wel is duidelijk dat het dan al niet goed met hem gaat.

Oom zakt in terwijl daders pensioen proberen te innen

Terwijl Doyle binnen tegen de muur van het postkantoor zit, proberen de twee mannen bij de balie hun slag te slaan en het pensioen van Doyle te innen. Maar enkele momenten later zakt Doyle op de grond in elkaar, waarna de hulpdiensten worden gealarmeerd.

Ondanks alles gaan Haughney en Coakley onverminderd door met hun poging om het geld uit het pensioen op te eisen. „Nu is hij dood. Als je gewoon betaald had, had hij hier niet gelegen”, zou één van hen tegen een baliemedewerker hebben gezegd.

Na hun mislukte poging het pensioen van Doyle los te peuteren, laten de twee zijn lichaam achter op het postkantoor. Het exacte tijdstip van overlijden kon niet meer achterhaald worden.

Harteloze minachting

De zaak zorgt voor behoorlijk wat opschudding in Ierland. En ook de rechter neemt het de twee mannen kwalijk dat ze het slachtoffer achterlieten in plaats van hulp te bieden.

De rechter zei tijdens de zitting dat het tweetal „een harteloze minachting had voor de waardigheid en het welzijn van een stervende man”. Het wordt de twee zwaar aangerekend dat ze hem letterlijk op de vloer van het postkantoor achterlieten. Ook de familie van de man sprak schande van de actie.