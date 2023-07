Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgens deze Chinese dierentuin zijn hun beren echt, wat denk jij?

Bezoekers van een dierentuin in het Chinese Hangzhou hadden zo hun twijfels, want zijn die beren in hun verblijf nu echt? Of gewoon een mens in een berenpak? Maar de dierentuin zelf verkondigt standvastig dat het toch daadwerkelijk om échte dieren gaat. Wat denk jij?

Op social media gingen verschillende beelden rond van de beren in Hangzhou, schrijven verschillende media waaronder de Britse The Guardian. Op de filmpjes is te zien hoe het dier op twee poten in zijn verblijf staat en hoe de vacht toch wel een beetje gek zit. En ook de manier van zwaaien, lijkt toch wel een beetje menselijk? Gisteren schreef Metro nog over deze beer die een gezin in hun zwembad aantroffen.

Bezoekers twijfelen aan beren in Chinese dierentuin

Bezoekers concludeerden toch dat het om een mens in een berenpak gaat. Maar de dierentuin houdt voet bij stuk. In hun verklaring wordt overigens ook gesteld dat het op deze dag 40 graden zou zijn geweest en een berenpak dan wel erg heet was. Een mens zou het volgens de dierentuin dan niet langer volhouden in zo’n pak dan slechts een paar minuten. En ook het feit dat de dierentuin eigendom is van de overheid, was volgens genoeg reden om te geloven dat de beren echt zijn.

Op social media zijn de meeste mensen het erover eens dat het toch echt een mens is die in een pak rondloopt. Wat denk jij ervan?



Overigens klinken er wel vaker dit soort geluiden uit China. Zo werd in Yancheng Wild Animal World in Changzhou ontdekt dat er mensen in gorillapakken zaten. Later verkondigde de dierentuin dat het om een 1 april-grap ging. Daarnaast bleek een leeuw in een dierentuin in Luohe een grote harige hond te zijn. En ook andere Chinese dierentuinen zouden wel eens een hond geverfd hebben om deze op een wolf te laten lijken of beschikten zij over geverfde ezels die zebra’s zouden moeten voorstellen. Creatief is het zeker.