Nederlander verbreekt wereldrecord langste én verste wheelie in een rolstoel

De Nederlands-Braziliaanse para-atleet Lito King Anker heeft op één dag maar liefst twee wereldrecords verbroken. Hij verbrak gisteren het record voor de langste wheelie in een rolstoel ooit, zowel in tijd als in kilometers.

De 26-jarige rolstoeltennisser begon gistermiddag om klokslag 12.00 uur op een atletiekbaan in Arnhem aan zijn poging om het wereldrecord te verbreken. Het lukte hem niet alleen om de langste wheelie ooit in tijd neer te zetten, Anker verbrak ook het record voor de langste wheelie in afstand. Om het uur mocht hij vijf minuten pauze houden.

Record dik verdubbeld

Rond 22.00 stopte hij met de recordpoging. De Arnhemmer had toen een afstand van ruim 30 kilometer afgelegd en het bestaande record in tijd – dat op 4 uur en 50 minuten stond – dik verdubbeld, met een tijd van 10 uur en 19 minuten.



Het vorige record werd neergezet door een Chinese man. Hij legde met zijn wheelie een afstand van ruim 25 kilometer af en deed daar 4 uur en 50 minuten over.

Via Instagram bedankt Anker iedereen die hem steunde bij het halen van het nieuwe record. „Fysiek ben ik oké. Het was ook mentaal een uitdaging”, zegt hij in een video.

Meer aandacht voor parasport

Anker wil met zijn record voor langste wheelie parasport onder de aandacht brengen. Hij is namelijk ambassadeur van Uniek Sporten, een organisatie die mensen met een beperking helpt bij het zoeken van een sportaanbieder in de buurt.

Eerder deed Anker al mee aan de paralympische zomerspelen in de Japanse stad Tokio. Toen werd hij vijfde bij het dubbelspel voor mannen. In 2028 wil hij opnieuw meedoen met de paralympische spelen, maar doet dat niet al rolstoeltennisser. Zijn plan is om goud te winnen met het onderdeel rolstoelracen.