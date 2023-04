Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook in mei weinig zicht op warme dagen, natste april sinds 1998

Na een frisse en vooral regenachtige maand april, blijft ook in mei het lenteweer nog uit. De kans op temperaturen boven de 20 graden is volgens Weeronline nog erg klein en halverwege mei neemt ook de kans op buien weer toe.

Hoewel de zon zich dit weekend regelmatig laat zien, is van echt fraai lenteweer nog weinig sprake geweest. Tot nu toe kwam het enkel regionaal tot een warme dag, maar in het grootste deel van het land is het voorlopig nog wachten op de eerste dag met meer dan 20 graden.

Ook in mei weinig kans op warme dag

En dat gaat nog wel even duren, zo blijkt uit de weermodellen van Weeronline. Mei begint redelijk droog want in de eerste week neemt de kans op regen af, maar de temperatuur blijft laag met slechts 10 tot 12 graden in het noorden en zo’n 15 graden in het zuiden van het land.

De temperatuurverwachting voor Bevrijdingsdag is nog onzeker, maar naar verwachting zal de middagtemperatuur rond de 15 graden liggen. Ook kan er een enkele bui vallen. In de tweede en derde week van mei neemt de kans op neerslag weer toe en ook dan is er weinig zicht op warme dagen.

Veel neerslag in april

Mei begint in ieder geval een stuk droger dan april. Het was namelijk de natste aprilmaand sinds 1998, met gemiddeld zo’n 80 millimeter regen. Dat is bijna een keer zoveel al normaal (41 millimeter). Op sommige plaatsen viel er op één dag bijna net zoveel regen als normaal gemiddeld in de maand april.

Toch is dit weer normaal voor deze tijd van het jaar. In De Bilt is de gemiddelde temperatuur in mei 13,4 graden. Op 15 mei 2020 vroor het zelfs met 1,2 graden. Het was daarmee de laagste mei-temperatuur van deze eeuw. Wel is mei de afgelopen jaren zonniger geworden. Gemiddeld schijnt de zon nu elf uur meer.