Paralympiër is drie minuten te laat en verliest daarom zijn gouden plak

De diskwalificatie van een Maleisische atleet op de Paralympische Spelen houdt de gemoederen flink bezig. Muhammad Ziyad Zolkefli won een gouden plak op kogelstoten, maar moest zijn medaille niet veel later alweer inleveren. De reden? Hij verscheen drie minuten te laat in de zogenoemde call room waar de atleten zich voor de wedstrijd moeten verzamelen. „Dit is echt ridicuul!”

Zolkefli, die verstandelijk beperkt is, won dinsdag goud in Tokio op het onderdeel kogelstoten in de klasse F20. De kogelstoter mocht dinsdag ondanks zijn vertraging nog wel meedoen, omdat hij volgens het Internationaal Paralympisch Comité ‘een logische reden had’. Zijn kogel belandde uiteindelijk maar liefst 17,94 meter verder weg en de paralympisch atleet behaalde daarmee zelfs een wereldrecord. Het maakt het incident er alleen maar zuurder op.

Organisatie Paralympische Spelen: ‘Sorry, regels zijn regels’

Het overkomt iedereen wel eens, te laat komen. De Maleisische atleet zou naar eigen zeggen te laat zijn geweest, omdat hij de aankondiging niet had gehoord. Bovendien was die aankondiging in een taal was die hij niet kende. Een scheidsrechter die zich uitgebreider over het incident boog, ging daar toch niet in mee. Omdat de meeste andere deelnemers wel op tijd waren, werd de uitleg niet aanvaard als rechtvaardigde reden.

Zolkefli werd daardoor – overigens samen met twee andere sporters die ook te laat waren – gediskwalificeerd. Een beroep tegen dat besluit is afgewezen. „Het spijt me, regels zijn regels”, zei een woordvoerder van het Internationaal Paralympisch Comité tegen persbureau AP.

Woede richt zich op ‘onsportieve’ nummer 2

De gouden medaille ging naar de nummer 2, de Oekraïner Maksym Koval. Hij zou volgens Maleisische media degene zijn geweest die het protest heeft aangetekend waardoor Zolkefli zijn gouden plak op de Paralympische Spelen is kwijtgeraakt. En dus richten de woedende reacties van voornamelijk Maleisiërs zich niet alleen op het Internationaal Paralympisch Comité, maar vooral op de ‘onsportieve’ Oekraïner.



I feel really bad for Ziyad, cant imagine how he feels right now. Train hard for many years just to get sabotage when he's about to claim his gold medal. Also not to forget, he beats the world record. Shame on you Ukraine, we will remember this. — 𝖬𝖺𝖽𝖡𝖾𝗑𝖾𝗋 🎭 (@madbexer) September 1, 2021



I did this meme..they better give us a good news about ziyad😤mana ni lambat lagi kea resultnye#EmasMilikZiyad #justiceforziyad pic.twitter.com/tGUvofBQrZ — najiha (@AwgNajiha) August 31, 2021



I wonder how wud the Ukrainian para athletes feel getting the gold and silver medals after Ziyad and two other athletes are disqualified. Ziyad set a new world record of 17.94m. Now the gold medal goes to the athlete whose record is only 17.34m. That is a huge difference. — Aviebunny (@Avie_Bunny) September 1, 2021

Maleisische politiek bemoeit zich met incident: ‘Absoluut schandelijk’

Maleisië neemt het incident op de Paralympische Spelen zo hoog op, dat zelfs het parlement zich ermee bemoeit. „Absoluut schandelijk! Je had de atleten niet moeten laten meedoen als ze te laat waren. Steel deze zuurverdiende, wereldrecordbrekende medaille niet van Ziyad”, zei een Maleisisch parlementslid, aldus de BBC.

Het ministerie van Sport van dat land zegt een onderzoek in te stellen. „Maar het is heel triest. De atleten hebben vijf jaar moeten wachten en door een kleine vertraging is het allemaal voor niets geweest.”



Remember this. 17.94m. Muhammad Ziyad Zolkefli. 🇲🇾❤️ pic.twitter.com/2ElsAFrjpX — ada mokhtaruddin (@AdaMokhtar) September 1, 2021



