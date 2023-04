Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Zie je wel: mijn kind vindt mij geen goede mama’

Columnist Japke Janneke (31) is dol op hardlopen en wielrennen én is moeder van zoontje Len (ruim een jaar oud). Samen met haar vriend Kai woont ze in Haarlem. Voor onze collega’s van Famme schrijft Japke Janneke iedere twee weken een eerlijke column over alles waar ze tegenaan loopt in het moederschap. Die column plaatsen we ook hier.

„Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik een pittige zwangerschap en kraamtijd heb gehad. Mede door mijn postpartum psychose is alles anders verlopen dan ik had gewild en hierdoor heb ik (nog) last van minder fijne gevoelens. Het zijn gevoelens die zijn ontstaan door die periode. Als moeder heb ik me tekortgeschoten gevoeld. Ik kon er niet volledig zijn voor Len.

Hechting

Hierdoor ben ik ook bang dat Len niet voldoende aan me gehecht is. Er is een angst ontstaan dat Len deze periode heeft meegekregen. Zou Len nu in situaties soms denken: ik kan maar beter bij papa zijn, want die is stabiel? Die is er wel echt voor mij? Die is niet zo fragiel als mama?

Ik heb het er vaak moeilijk mee. Vooral op momenten dat ik onzeker ben, angstig of moe. Dan kunnen er situaties ontstaan waarin ik overal bevestiging ga zoeken. Zie je wel: Len vindt mij geen goede mama. Zie je wel: Len gaat veel liever naar Kai. Heeft hij echt een voorkeur voor zijn vader? En nee, het is niet dat ik dat Len of Kai niet gun. Ik vind het echt prima wanneer zij een sterke band opbouwen, maar ergens hoop ik natuurlijk niet dat er iets is beschadigd in de band tussen Len en mij.

Voorkeursouder

Het is een vertrouwen dat nog moet groeien, merk ik. Tegelijkertijd vroeg ik me af of kinderen niet sowieso een voorkeur voor een van de ouders ontwikkelen? Zo gek is dat ook niet toch?

Ik denk terug aan mijn eigen jeugd. Doordat mijn vader vaker en langer aan het werk was, spendeerden wij veel meer tijd met mijn moeder. Niet zo gek dus dat ik voor veel vragen naar haar ging. Het is niet dat ik meer of minder hield van mijn ouders. Uiteindelijk waren er meerdere redenen waarom ik in bepaalde perioden liever naar mijn moeder of juist naar mijn vader ging.

Ook denk ik dat het heel erg per leeftijdfase kan verschillen. Wie weet is Len rond z’n vierde levensjaar wel verliefd op mama en wil hij met mij trouwen. Daarna kan het zomaar zijn dat hij op zijn tiende alleen nog maar de voorkeur geeft aan stoere dingen doen met zijn vader. Verder kan het ook per activiteit weer enorm verschillend zijn. Kai is sowieso meer van het gek doen met Len. Hoewel ik het ook heerlijk vind om met hem te stoeien op bed, vind ik knuffelen en samen boekjes lezen voor het slapengaan geweldig. Voor het één gaat een kind nou eenmaal liever naar de ene ouder en voor een andere activiteit is de ander weer geschikter. En dat is oké.

Toch is het iets dat me bezighoudt, omdat het voorkomt uit de moeizame start die wij als gezin hebben gehad. Dat is helemaal niet erg, maar wel iets om bewust van te zijn. Gelukkig helpt Kai me hier op dit moment enorm mee. Wanneer ik voor de zoveelste keer huilend van onzekerheid in bed lig, komt hij naar me toe om te zeggen dat ik een geweldige moeder ben. En dat is soms alles wat ik even nodig heb.”