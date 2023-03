Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilarisch: ongeduldige hond gaat los op claxon als baasje te lang wegblijft

Hoe graag we allemaal los zouden gaan op de claxon bij de kleinste frustratie, windt de ongeduldige hond Evita er geen doekjes om. Als zij te lang op haar baasje in de auto moet wachten, wordt er flink getoeterd. En dat valt natuurlijk op.

De toeterende viervoeter achter het stuur van een geparkeerde auto is gefilmd door een voorbijganger en is daarna op sociale media media aardig viraal gegaan.

Ongeduldige hond

De hond luistert naar de naam Evita en wellicht kom je haar wel tegen in Sas van Gent, een plaats in Zeeland, waar ze woont. Haar baasje Honoré Cleemput (82) reageert nuchter op alle aandacht voor zijn toeterende hond. „Ik vind het niet zo interessant, nee. Ik houd mezelf liever op de achtergrond”, zegt hij tegen Omroep Zeeland.

Het blijkt toch echt ongeduld te zijn dat er voor doet zorgen dat Evita de claxon indrukt door de straten van de Zeeuwse plaats. „Dan ga ik naar de winkel en dan duurt het haar te lang, dus dan drukt ze op de toeter. En je ziet het, nu zit ik naast haar en nu is ze rustig”, aldus haar baasje Cleemput.



‘Sindsdien is het niet gestopt’

Hoe is het getoeter van Evita begonnen? Volgens Cleemput begon het toen hij in een fietscafé zat. „Wij waren ons helemaal nergens van bewust. Ineens zeiden mensen tegen ons: hé! Is dat jullie hond die zo aan het toeteren is? Toen zijn we gaan kijken en ja, het was Evita. Sindsdien is het niet meer gestopt.”

Mensen kunnen er enorm om lachen, net als de familie van Cleemput. „Ik heb mijn nicht pas gesproken en die hebben keihard om Evita moeten lachen. En de meisjes van de supermarkt stonden hier op de hoek van de straat, die konden hun lach ook zeker niet inhouden. Dus dat is wel leuk.”