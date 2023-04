Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoekers stellen lijst op landen die extreme hittegolf kunnen verwachten en Nederland staat erop

De Spanjaarden kampen momenteel met hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Maar volgens nieuw onderzoek zijn er meer landen die hittegolven tegemoet gaan. En ja, ook Nederland staat op die lijst.

Je kunt het je haast niet indenken met de weersvoorspelling voor vandaag en Koningsdag. Maar het wetenschappelijke tijdschrift Nature brengt toch echt deze onderzoeksresultaten naar buiten. Volgens de onderzoekers staat ons in de toekomst veel hitte te wachten en zij maken zich zorgen of landen daar wel op voorbereid zijn.

Landen die risico lopen door hittegolf

Door hun berekenmethode konden de onderzoekers zien welke gebieden risico lopen op extreme hitte en waar eventuele schadelijke gevolgen daarvan zichtbaar kunnen worden. Landen waar de temperatuurrecords het snelst gebroken worden en daarnaast veel inwoners hebben of grote bevolkingsgroei verwachten, lopen daarin risico.

De kwetsbaarheid voor extreem weer hangt af van socio-economische factoren. Aan extreme hitte zitten meer uitdagingen verbonden en daar kunnen bijvoorbeeld gezondheidsdiensten in de problemen komen.

Hitterecords

Eén land baart klaarblijkelijk de meeste zorgen, en dat is Afghanistan. Daar verwachten de onderzoekers dat de bevolking de komende jaren groeit en de temperaturen dus oplopen. Daarnaast is het land economisch minder goed ontwikkeld.

Landen als Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica en Panama worden ook beschouwd als economisch minder ontwikkeld. Hier is de bepalende factor dat het huidige record ver onder het statistische maximum ligt, wat suggereert dat de regio een grote sprong zou kunnen maken als er eenmaal een extreem record gevestigd wordt. Iets wat ook voor het oostelijke deel van Rusland geldt.

Nederland, België, Luxemburg en Duitsland

Nederland zit op dezelfde golflengte als België, Luxemburg en Duitsland, blijkt uit het onderzoek. Wij wonen met veel mensen op elkaar, maar omdat wij een economisch ontwikkeld land zijn, kan de impact van extreme hitte beperkt blijven. Wij kennen immers hitteplannen bij extreme temperaturen. Dat geldt ook voor Peking, de omliggende provincie Hebei en de stadsprovincie Tianjin in China.

Verder staan Papoea-Nieuw-Guinea, de provincie Queensland in Australië en het noordwesten van Argentinië ook op de lijst. Maar de onderzoekers benadrukken dat meer landen uitzonderlijke hitte te wachten kan staan.

Hitteplan bij hittegolf

De onderzoekers roepen beleidsmakers op om zich voor te bereiden op de warme temperaturen. En daarbij zich te buigen over de huidige hitteplannen. Afkoelcentra in grote steden of werkuren buiten verminderen, kunnen daar aan bijdragen.