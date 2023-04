Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bioloog Remco Daalder vertelt in Op1 over dieren in steden: ‘Net zoveel ratten als mensen in een stad’

Je staat er wellicht niet altijd bij stil, maar ze zijn er zeker. Misschien nog wel meer dan je denkt. Dieren in steden. En dan hebben we het niet over huisdieren. Gisteravond schoof bioloog Remco Daalder aan bij Op1 om het te hebben over zijn nieuwe boek Stadse beestjes.

Onlangs ging het bij een andere talkshow ook over dieren. Bij Beau werden de platworm en de salamander Axolotl besproken. Twee beesten die de ‘superkracht’ hebben om hun ledematen opnieuw aan te laten groeien. Wat kan de mens van hen leren?, was toen de vraag.

In Op1: dieren in steden niet nieuw

Naast onze trouwe viervoeters en andere huisdieren zijn er nog véél meer andere dieren in steden te vinden. Dus nee, niet alleen duiven en eenden. Bioloog Remco Daalder schreef er een boek over. Gisteravond liet hij weten dat er steeds meer dieren te vinden zijn in de stad.

Wanneer hem gevraagd wordt of dat altijd al zo is geweest, bevestigt hij dat. „Sommige beesten waren hartstikke blij dat wij steden gingen bouwen. Onze entourage van muizen, ratten, kakkerlakken en noem al die leuke beesten maar op juichten toen wij steden gingen optrekken”, laat Daalder weten.

Bepaalde dieren zijn volgens de bioloog zelfs afhankelijk van onze steden. Zoals sommige vogels om te kunnen broeden, zoals de gierzwaluw. „Die broeden alleen in steden in Nederland. Hele populaties zitten in bouwsels die wij hebben gemaakt, omdat het holenbroeders zijn die van nature in rotsen broeden. Maar die hebben wij niet, wij hebben steden. En ze zien steden als een kunstmatige berg.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er krioelt, kruipt, vliegt en sluipt meer dan je denkt in de stad “Er zijn er veel meer dieren dan jij kan zien en dan we denken dat er zijn”, vertelt bioloog Remco Daalder. #Op1 #EO pic.twitter.com/XX5AgEwSL2 — Op1 (@op1npo) April 25, 2023

Ratten zitten overal

Maar waarom zijn steden toch zo aantrekkelijk voor dieren? Een reden is dus als broedplaats, maar een andere reden is het vele eten dat er te vinden is. In rommel op straat bijvoorbeeld. „Die ratten bijvoorbeeld zitten hier omdat we voortdurend met afval knoeien. Die eten dat dan op.”

Daarbij komt ook nog dat ze in grote getale aanwezig zijn in steden. „Er zijn net zoveel ratten als mensen in een stad”, vertelt Daalder. „Je loopt in een stad in wezen op een stad van ratten.” Toch hoeven we daar niet van te schrikken. Zo zouden ratten eigenlijk geen ziektes overbrengen en volgens de bioloog niet graag in huizen komen.

Levende dieren in je bierviltje

Je leest het goed. Ook in bierviltjes is leven te vinden. En laten er nou ook daarvan genoeg zijn in steden. Het gaat hier om het bierviltjeswormpje. Net te klein om met het blote oog te kunnen zien, aldus Daalder. „Het leuke is dat de vrouwtjes iedere dag veertig levende jongen uitpoepen.” Een reden dat ze op deze onderzetters te vinden zijn, is omdat ze van gist houden, wat natuurlijk in bier zit.