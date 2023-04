Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zomer in Frankrijk: als je vakantieliefde uit totaal onverwachte hoek komt

Heb je weleens een vakantieliefde gehad, waardoor je reis ‘de beste ooit’ werd en je heerlijk (of verdrietig als wat) richting huis ging? Het kan ook héél anders dan die toevallige ontmoeting met een buitenlander op het strand. Maar dan moet je wel een onvervalste Nederlandse romantische comedy maken, zoals Zomer in Frankrijk.

De cast lijkt op voorhand prettig, met Fockeline Ouwerkerk, Jan Kooijman (natúúrlijk), Jasmine Sendar en Tjebbo Gerritsma. Maar daarmee is een goede film nog geen vanzelfsprekendheid. Bij Metro hebben we wel zin in de zomer, dus daarom is Zomer in Frankrijk de Filmrecensie van de Week. Vanaf vandaag draait hij in de bios. Is het wat, deze romcom onder regie van Mark de Cloe (Mannenharten, Nieuwe Buren)? Zelf hadden de acteurs en makers het in ieder geval naar hun zin. De film werd namelijk in het zonnetje gedraaid, tussen twee irritante lockdowns in.

Vakantieliefde tijdens vakantie met de buren…

In Zomer in Frankrijk zien we twee gezinnen met kinderen die naast elkaar wonen en die – wie wil het niet, ahum – samen op vakantie gaan. De vriendschap bestaat al jaren tussen de stellen Walt/Lieke (Gerritsma/Sendar) en Luuk/Marie (Kooijman/Ouwerkerk). De heenweg naar Frankrijk gaat zoals velen zullen herkennen. Irritaties over en weer (bijvoorbeeld over langzamer rijden dan mag, ‘omdat dat uitstoot scheelt’) en verveelde tieners met koptelefoons op de achterbank.

Knetterend liefdesvonkje in Zomer in Frankrijk

Eenmaal op de plaats van bestemming gebeurt er iets wat twee van de buren nooit voor mogelijk hadden gehouden. Walt en Marie, geen stel dus, moeten boodschappen doen en al meezingend met Une belle histoire van Michel Fugain knettert een eerste liefdesvonkje. Klein vonkje hoor, niet meer dan dat. Op de groenteafdeling van de supermarkt echter, toegegeven: grappige locatie, slaat de vlam bij de tomaten echter in de liefdes-pan. In het normale leven zou je waarschijnlijk denken ‘wat moeten we in hemelsnaam met deze vakantieliefde?’ Of vraag je je af of het wel een vakantieliefde is én of het daarbij blijft.

In Zomer in Frankrijk zien we iets heel anders. Het stel met de fladderende vlinders in de buik bedenkt van alles om hun eigen echtgenoten aan elkaar te koppelen. Ondertussen is Marie als scenarioschrijfster van Sterrenwijk al bellend steeds bezig met alle mogelijke en onmogelijke liefdes in haar televisiesoap.

📑 Nienke Römer Nienke Römer schreef het scenario voor Zomer in Frankrijk. Deze telg uit de beroemde Römerfamilie speelde zelf vele rollen, voordat zij besloot de film- en serie-pen ter hand te nemen. Inmiddels heeft zij onder meer Danni Lowinski, Soof: een nieuw begin en Hartenstrijd op haar naam staan. Met Candy & Bonita maakt Römer de vorige zomer ook haar regiedebuut.

Film sleept zich wat voort

De één gruwelt ervan, de ander smult altijd, maar zeker is dat Nederlanders romcoms kunnen maken die altijd maar weer een paar honderdduizend mensen naar de bioscopen trekken. Popcorn erbij, lekker hangen, niet te veel nadenken, heerlijk toch? Met Zomer in Frankrijk is het een tikkeltje anders. Sommige scènes, vooral met Fockeline Ouwerkerk en Tjebbo Gerritsma zijn aardig hoor, maar veel is ook wat flauw. Met jeu de boules-ballen kun je heel wat woordgrapjes bedenken, maar je kunt het ook laten. Dat laatste gebeurt in Zomer in Frankrijk niet. Deze titel sleept zich wat voort.

Verrast hij richting het einde nog? Dat wel. Anderen zullen het voorspelbaar noemen, dat ligt een beetje aan de kijker. Heus, er gaan heel wat mensen naar deze film. Maar een vervolg als Zomer in de Algarve of Zomer in Lombardije ligt wat minder voor de hand dan we eerder zagen met bijvoorbeeld Verliefd op Ibiza, Verliefd op Cuba, Toscaanse Bruiloft en Marokkaanse Bruiloft.

Beoordeling uit 5: 2,5 (of 3 voor de romcom-liefhebber)

Voor wie een beetje in de stemming wil komen voor Zomer in Frankrijk: