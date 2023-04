Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van moordmysteries tot vierduizend eieren eten, dit zijn de meest bizarre tradities tijdens Pasen

Het is tijd om paaseitjes te schilderen en verstoppen. De kinderen staan ’s ochtends te popelen voor het raam en kijken of ze al wat zien glimmen in de tuin. In Nederland kennen we een aantal tradities, zoals een palmpaasstok versieren of het bakken van paasbrood. Maar over de hele wereld vieren mensen Pasen anders. Sommige tradities zullen je verbazen.

Pasen is een moment om met de hele familie samen te komen. De kleine kinderen zijn druk bezig met het zoeken van snoep, die vervolgens stiekem worden opgegeten door de ouders. Velen kennen de palmpaasstok wel die je vroeger op school moest versieren. Je kreeg verschillende frutsels van je juffrouw of meester en uiteindelijk ook een haantje van brood. Samen met je klas liep je met je palmpaasstok naar de kerk voor de paasmis. En aan het einde werd je beloond met je haantje van brood, dat inmiddels kurkdroog was geworden. Mooie herinneringen, toch?

Ieder land heeft zijn eigen paastradities en bij sommige zul je je wellicht even achter je oren krabben. Wat denk je, neem je ze vanaf dit jaar over of houd je het bij paaseitjes schilderen en zoeken?

Bizarre tradities tijdens Pasen

1. Moorden in Noorwegen

Deze traditie gaat niet zozeer over het vermoorden van chocoladepaashaasjes, maar over het oplossen van moordmysteries. In de paasvakantie luisteren en kijken Noren veelal naar crime- en detectiveverhalen. Zelfs tv- en radiozenders gaan hier volop in mee. Het is dus niet per se een pretje om Pasen in Noorwegen te vieren als je snel bang bent.

2. Kletsnatte maandag in Polen

De temperaturen zijn in april niet altijd even warm. April doet namelijk wat ‘ie wil. In polen vieren ze daarom Śmigus Dyngus, ook wel kletsnatte maandag genoemd. De inwoners rennen achter elkaar aan om elkaar nat te gooien. Vroeger renden vooral vrijgezelle jongens achter vrijgezelle meisjes aan, tegenwoordig is het ritueel voor jong en oud en pakt iedereen al de beste watergadgets uit de kast om anderen nat te maken. Best handig als je nog een appeltje hebt te schillen met iemand.

3. Vliegende kleipotten in Griekenland

Jaarlijks is het op de zaterdag voor Pasen om 11.00 uur oppassen geslagen in Griekenland. Dan gooien inwoners namelijk massaal potten van hun balkon af. De traditie stamt uit de zestiende eeuw, toen mensen nutteloze en oude dingen weggooiden om zich voor te bereiden op het nieuwe jaar. De brekende potten zouden geesten wegjagen en een nieuw begin verwelkomen.

4. Halloween tijdens Pasen in Zweden

De donderdag voor Pasen verkleden Zweedse kinderen zich als heksen en gaan ze langs deuren voor snoep. Net zoals wij in Nederland doen, alleen dan niet tijdens Pasen. Deze traditie komt voort uit een legende waarin Zweedse heksen vlak voor Pasen naar Blåkulla gingen. Daar zouden ze gaan feesten met de duivel. Vervolgens steken ze op paaszondag een vreugdevuur aan. Dit helpt om de heksen weg te houden.

5. Eieren, eieren en nog eens eieren met Pasen

In Frankrijk zijn ze tijdens Pasen helemaal fan van eieren. Ze beschilderen en verstoppen ze echter niet. Ze maken namelijk een omelet van wel vierduizend eieren. Duizend Fransen smullen tijdens Pasen van dit mega omelet. Maar naast de honderden eieren zit er in het omelet ook meer dan honderd pond spek, knoflook en ui. Andere Fransen zijn helemaal fan van een lamspoot tijdens Pasen. De bereiding van het gerecht duurt wel zeven uur, dus de kok moet er vroeg bij zijn.

6. Witte puntmutsen in Spanje

Pasen in Spanje duurt langer dan een week en elke dag gaan er processies uit. Deze religieuze processies worden georganiseerd door verschillende broederschappen, zij trekken de hele heilige week de straten op om deel te nemen. Het is een van de belangrijkste weken van het jaar voor Spanjaarden, nog belangrijker dan Kerstmis. De leden hebben capirotes aan, de habijten met puntmutsen die boetedoening symboliseren. Je hoeft niet gelovig te zijn om de processies bij te staan. In Spanje is Pasen dus veel groter dan in Nederland. De eeuwenoude tradities worden door de inwoners van nu nog steeds nageleefd.

Het is dus in sommige landen een hele andere viering dan in Nederland. De meeste Nederlanders houden het graag bij een paasbrunch en speuractiviteiten. Maar misschien wil je het dit jaar een keer anders doen en neem je wat tradities over van andere landen.