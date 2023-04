Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 eigenschappen van kinderen die ‘extreem succes’ voorspellen

Een vraag die iedere ouder zichzelf ongetwijfeld stelt: hoe ziet de toekomst van je kind eruit? Vaak zal de tijd het leren. Toch zijn er onderzoeken die erop wijzen dat bepaalde type kinderen grote kans hebben op succes in het leven. Deze 5 tekenen suggereren een rooskleurige toekomst.

Voor haar boek Raising an Entrepeneur spreekt Margot Machol Bisnow met zeventig ouders die een extreem succesvol kind op de wereld hebben gezet. En ook al is natuurlijk iedereen uniek: bij deze kinderen zijn toch een aantal gemene delers gevonden.

Eigenschappen van kinderen die succes voorspellen

Deze signalen wijzen op succes. Tijd voor een heropvoeding.

1. Je kind is volhardend

Een streberig type dat niet snel opgeeft. Zoeken naar een oplossing totdat je voor elkaar hebt gebokst wat je wil bereiken. Ook als het de eerste vijf keer niet lukt en het om een kinderspelletje gaat. Heeft je kind dit talent in huis? Weinig reden tot zorgen over de toekomst.

De ouders van Jonathan Neman, succesvol ondernemer en oprichter van Sweetgreen, behoren tot de opvoeders waar Machol Bisnow mee in gesprek ging. Volhardend? Dat is Neman bij uitstek. Ondanks dat een aantal van zijn ondernemingen het niet lang heeft volgehouden, bleef hij doorzetten. Met succes: Sweetgreen is inmiddels op meer dan 900 locaties gevestigd. „Ik ben niet slimmer dan anderen, ik hou alleen langer vol.”

2. Je kind is nieuwsgierig

Stelt je kind de hele dag door vragen? Dan word je daar af en toe wellicht knettergek van, maar al die vragen zijn vooral een teken van nieuwsgierigheid. Wat weer heel goed van pas komt voor een succesvolle positie in deze wereld.

Ook de ouders van Tania Yuki, oprichter van Shareablee, een bedrijf voor social media analytics, gingen met de schrijver in gesprek. Het bedrijf van Yuki legt haar geen windeieren: in 2022 boekte de onderneming een winst van 1,9 miljoen dollar. De nieuwsgierigheid zat er bij Yuki al vroeg in. Stond er vroeger in een winkel een bordje met: ‘gelieve niet aanraken’? Dan was het eerste wat zij deed wél aanraken. Misschien niet zo chique, maar wel een indicator voor succes.

3. Je kind heeft een passie

Zelf op onderzoek uitgaan en ergens een passie voor ontwikkelen. Dat wensen we ieder kind natuurlijk toe. Robert Stephens is een van de kinderen bij wie dit absoluut is gelukt. Als kind was hij constant bezig met dingen repareren en dat heeft hij later doorgezet in zijn onderneming. Op 24-jarige leeftijd startte hij zijn bedrijf Geek Squad, dat hij later verkocht voor 3 miljoen dollar. Aardig wat succes geboekt, dus.

4. Je kind neemt zelf initiatief

Nog zo’n succesnummer: Paige Mycoskie, oprichter van kledingmerk Aviator Nation. Terwijl ze in 2007 nog werkte in een surfwinkel in Venice Beach, draaide ze in 2021 een omzet van 110 miljoen dollar met haar bedrijf.

Mycoskie was in 2007 voornamelijk haar eigen springplank. Met een verjaardagscadeau van 100 dollar van haar opa en oma kocht ze een naaimachine, zei vaarwel tegen haar baan, ging weer bij haar ouders wonen en startte haar eigen bedrijf. Inmiddels gebeurt het niet meer allemaal thuis achter de naaimachine: Aviator Nation heeft intussen vijftien fysieke winkels.

5. Je kind durft risico’s te nemen

Hoewel menig ouder zijn hart zal vasthouden als hun kind allerlei risico’s neemt, is het voor het kind vooral heel gezond als hij of zij niet bang is.

Schoolvoorbeeld? Dhani Jones, NFL-speler, tv-presentator en eigenaar van zijn financiële onderneming. Wat hij vooral heeft geleerd? Niet bang zijn om alles op het spel te zetten. En die wijze raad heeft hij ter harte genomen. „Veel mensen zijn bang om te verliezen wat zij hebben opgebouwd, maar met genoeg zelfvertrouwen, hoef je nergens in het leven bang voor te zijn.”

Meer artikelen lezen over kinderen en opvoeding? Die vind je hier.