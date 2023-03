Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Blue Sky Dating? De lente heeft veel effect op het datingsleven van singles

De lente laat van alles kriebelen bij ons. Door het opkomende mooie weer krijgen we een extra energieboost. Niet alleen dieren voelen zich extra verliefd dit seizoen, ook wij mensen. Uit onderzoek van dating-app Badoo blijkt dat singles namelijk optimistischer worden over daten tijdens de lente. Klaar om je oude vlam los te laten en te gaan voor wat nieuws?

De dagen worden langer, de temperatuur kruipt beetje voor beetje omhoog en we zitten lekkerder in ons vel. Net zoals bloemen komt volgens de dating-app Badoo het datingsleven van singles dit seizoen tot bloei. Ze noemen het ook wel Blue Sky Dating. De frisse bloesemgeur en de felle zonnestralen hebben op 74 procent van datende singles een positieve invloed.

Meer dan de helft van de ondervraagde Britten gelooft dat daten in de herfst en winter een grotere uitdaging is, maar voor sommigen is dat echter geen probleem. De langere dagen geven je meer energie, waardoor veel singles het makkelijker vinden om na werk nog even een date in te plannen.

🌤 Blue Sky Dating Singles hebben tijdens de lente meer energie om in hun datingsleven te steken. Het lekkere weer maakt ze een stuk gelukkiger, waardoor ze klaar zijn voor een nieuwe liefde. Ze durven eerder op een persoon af te stappen en ze op date te vragen.

Over het algemeen voelen veel mensen zich beter wanneer de zon schijnt en het wat warmer is. Hierdoor zijn singles actiever in hun datingsleven. Ze kunnen beter chatten en ze voelen zich zelfverzekerder. Ze durven eerder op iemand af te stappen en een gesprek te starten. En de uitkomst? Daar hebben de singles ook minder stress over. Een win-win situatie toch?

Blue Sky Dating, hoe werkt het?

Het Blue Sky Dating-fenomeen werkt echter niet wanneer je je nog vasthoudt aan je ex of je ‘situationship’. Tijd om dit seizoen dus afscheid te nemen. „De natuur brengt letterlijk meer licht in ons leven. Dit is enorm gunstig als het om romantiek gaat. We maken namelijk meer van het gelukshormoon serotonine aan wanneer we worden blootgesteld aan zonlicht”, zegt relatiecoach Persia Lawson tegen Metro UK.

Ze raadt aan om afscheid te nemen van je vorige ervaringen met daten. Blijf dus niet te lang hangen in hoe iemand anders je heeft laten voelen. „Verwijder de personen die jou gekwetst hebben op sociale media, zo kun je ze makkelijker uit je hoofd zetten”, legt ze uit. „Door deze gedurfde en beslissende acties te ondernemen, komt er meer mentale en emotionele ruimte vrij waardoor je je tijd en energie kan investeren in iets wat het waard is.”

Tips voor jouw datingsleven

Merk je dat je telkens hetzelfde pad bewandelt in je datingsleven, maar wel andere resultaten verwacht? Wees je er dan bewust van en stap uit je comfortzone. Probeer eens iets anders. Jij bent klaar om je te binden, maar je date nog niet? Verdoe je tijd en energie dan niet. Er is vast en zeker iemand die daar wel klaar voor is en beter bij jou past. „Schrijf op welke kwaliteiten en eigenschappen je wil aantrekken en hoe jouw ideale romantische relatie er uitziet”, voegt Persia eraan toe. „Als de mensen met wie je tot nu toe gedatet hebt deze kwaliteiten niet vertonen, weet je dat je afscheid moet nemen. Zo voorkom je dat je dadelijk té emotioneel geïnvesteerd raakt.” Het is tijd om jezelf op nummer één te zetten.

Ben je een ervaren dater en is je inspiratie qua originele dates op? Geen zorgen, Metro heeft een lijst met verschillende activiteiten die jij kan doen met je date. Maak een leuke wandeling en sluit het af met een lekkere picknick met een wijntje. Toch meer zin in een wat actievere groepsdate? Zoek dan naar gratis festivals, tijdens Koningsdag zijn er bijvoorbeeld verschillende feesten waar jij gratis kunt genieten van muziek. Zo worden de ongemakkelijke stiltes gevuld met Nederlandse muziek en je kunt altijd genieten van de feestvierende figuren om je heen.