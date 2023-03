Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlandstalige muziek tijdens uitvaarten blijft populair, dit is de top 10

Je denkt er waarschijnlijk niet iedere dag aan, maar welke muziek wil je eigenlijk laten horen op je begrafenis? Ondanks het feit dat veel ‘gouwe ouwe’ liedjes nog steeds vaak gedraaid worden, doen ook meer ‘nieuwere nummers’ het goed. Maar wat blijkt: Nederlandstalig blijft favoriet.

Het is ook opmerkelijk dat de eerst zo standaard koffie met cake na de dienst steeds vaker vervangen wordt door bijvoorbeeld een borrel. Daarmee wil men er tegenwoordig meer een ‘feestje’ van maken om het leven te vieren.

Top 10 muziek bij uitvaarten

Uitvaartverzorger- en verzekeraar Monuta publiceert ieder jaar een uitvaartmuziek top 10. Zo ook vandaag. In 2023 wordt er nog veel naar Nederlandstalige nummers geluisterd. Al jaren zijn namelijk verschillende Nederlandse liedjes populair bij uitvaartceremonies in ons land.

Dit jaar ziet de top 10 van Monuta er als volgt uit:

Time to say goodbye – Andrea Bocelli en Sarah Brightman Ave Maria – Diverse uitvoeringen ‘n Trein naar Niemandsland – Frans Bauer Roller Coaster – Danny Vera Mag Ik Dan Bij Jou – Claudia de Breij The Rose – André Rieu My Way – Frank Sinatra Zwevend naar ’t geluk – Jannes Hallelujah – Diverse uitvoeringen Door de wind – Miss Montreal

Deze lijst is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Volgens Monuta is dat opvallend te noemen. „Uitvaarten krijgen steeds meer een persoonlijk karakter”, aldus een woordvoerder. „Des te opvallender is het dat het klassieke Ave Maria wél onderdeel uit blijft maken van ons afscheid.”

Winnaars en verliezers

Na zes jaar de eerste plek te hebben gehad, zakt het nummer Ave Maria nu naar de tweede plek, ingehaald door het nummer Time to say goodbye. Wel zo passend bij een afscheid.

Hoewel een aantal nummers populair blijven, zien we ook wel een aantal veranderingen. Zo vielen klassiekers als Waarheen Waarvoor van Mieke Telkamp en De Steen van Bram Vermeulen de afgelopen jaren uit de lijst. Net als de liedjes Geen Kind Meer van Karin Bloemen en Dat Ik Je Mis van Maaike Ouboter. Ook het nummer Afscheid Nemen Bestaat Niet van Marco Borsato was vroeger nog erg populair bij uitvaartplechtigheden.

Nieuwe binnenkomers als uitvaartmuziek

De nieuwste recente Nederlandse binnenkomers in de top 10 waren Miss Montreal en Danny Vera, die er pas twee jaar in staan. Monuta constateert dat er per regio veel verschillen zijn in de muziek die wordt gedraaid bij een afscheid. Zo is Ede Staal, die recent ook een belangrijke ‘bijrol’ had in de oudejaarsconference van Claudia de Breij, al decennia zeer populair bij uitvaarten in het noorden.