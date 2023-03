Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zijn Nederlanders echt zó gierig? We zijn toch niet zo’n grote fan van tikkies

Het bekende vooroordeel over Nederlanders is definitief bevestigd: we letten op onze centen. Dat blijkt uit Waarom-duur-doen onderzoek van Simyo. We zijn massaal op onze uitgaven gaan letten door de huidige prijsstijging. Nederlanders stellen prioriteiten: gaan we wel of niet uiteten? Zal ik mijn abonnement bij de krant opzeggen? We worden dan misschien wel gierig genoemd, maar we zijn niet zo’n grote fan van tikkies sturen. Hebben we dan toch nog wat manieren als het om ons geld gaat?

We koken voor onze vrienden of familie en betalen ook nog de boodschappen. We vragen iemand op een eerste date en sturen geen tikkies achteraf. En dan worden we toch nog gierig genoemd? We delen rondjes uit in de kantine, die we overigens niet altijd terugkrijgen, en zorgen altijd voor genoeg koekjes bij de koffie. Nederlanders zorgen voor hun naasten, maar kijken ook naar de centen. Het landelijke onderzoek is de eerste van een jaarlijkse monitor van de provider naar de Nederlandse waarom-duur-doen-mentaliteit.

We schamen ons zeker niet voor onze zuinigheid. De meerderheid van de ondervraagden is in enige mate trots op de manier waarop zij met hun geld omgaan. We zien de jeugd van tegenwoordig rondlopen in schoenen van vierhonderd euro en tassen van duizenden euro’s, maar tóch vindt slechts 23 procent het belangrijk om dure spullen te hebben. Ze zullen het dan wel tweedehands gekocht hebben. Duurzaam en goedkoop!

Vooroordeel van Gen Z’ers klopt niet

Wij Nederlanders vinden het belangrijk om wat geld achter de hand te hebben. Het opvallende is dat hoe jonger de persoon, hoe belangrijker sparen wordt gevonden. Dat staat dus haaks op het cliché van de Gen Z’ers en millennials die niet met geld kunnen omgaan. Onze spaarzaamheid kent echter ook grenzen, want van alle ondervraagden is maar vier procent zeker bereid om genoegen te nemen met minder kwaliteit van producten in ruil voor een lagere prijs.

De huidige prijsstijging heeft veel effect op de uitgaven van Nederlanders. Bijna alle ondervraagden zijn erop gaan letten. De dagelijkse boodschappen, gas, water, licht en benzine worden volgens de ondervraagden duur. Hierdoor heeft meer dan de helft enige behoefte aan tips over geld besparen.

Bespaarexpert Renée Lamboo, bekend als PorteRenee, is blij met de resultaten van het onderzoek: „Dat geld een steeds belangrijker onderwerp wordt, merkten wij natuurlijk al. Besparen is de laatste jaren uit het verdomhoekje gekomen en is nu iets waar mensen meer open met elkaar over praten. Uit het onderzoek van Simyo blijkt ook dat mensen zich er niet meer voor schamen. Dat vind ik een positieve ontwikkeling. Slim met je geld omgaan is toch iets om trots op te zijn.”

Geld besparen

Ze ziet dat er ook nu nog gelukkig genoeg mogelijkheden zijn om op uitgaven te besparen. „Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat we steeds meer abonnementen hebben. Zet ze eens voor jezelf op een rij. Veel mensen zullen schrikken van de lengte van de lijst. Abonnementen zijn tegenwoordig veel makkelijker opzegbaar dan voorheen. Zeg op wat onnodig is en sluit over of combineer wat goedkoper kan. Er valt zoveel geld te besparen wanneer je hier even induikt.”

Besparen doen we op allerlei manieren. De een heeft bijvoorbeeld moeite met het betalen voor water in de horeca en de ander vindt het niet belangrijk om de nieuwste telefoon te hebben. De ondervraagden besparen eerder op abonnementen voor de krant of magazines, uit eten gaan en vakantie dan op de dagelijkse boodschappen of elektronica.

Tikkies zijn zeker niet altijd oké

Goed, Nederlanders zijn dus zuinig. Maar het alom bekende beeld van de gierige Nederlander die altijd voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, blijkt gelukkig wat overdreven. Bijna niemand kiest liever voor het huismerk dan het A-merk, terwijl dat wel wat centen scheelt. Ook trakteren lijken we normaal te vinden, want de overgrote meerderheid vindt het niet oké om tikkies te sturen na bijvoorbeeld een etentje thuis, een lift met de auto of na de eerste date. We besparen dus liever geld aan producten die we voor onszelf kopen, dan dat we gierig lijken in de ogen van onze vrienden of familie.