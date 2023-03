Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tim Hofman blikt terug op ongeluk: ‘Ik was nog niet toe aan een innige vriendschap met de dood’

Tim Hofman, presentator van onder andere BOOS, blikt vandaag terug op een heftige jeugdervaring. Precies twintig jaar geleden was Hofman betrokken bij een verkeersongeluk bij een kruispunt. De 34-jarige presentator laat weten dat hij zich extra dankbaar voelt vandaag. Hij was nog niet klaar voor een innige vriendschap met de dood, schrijft hij.

„Een mooie dag!”, begint Hofman zijn bericht, waarbij hij een foto deelt van zijn jongere zelf na het ongeluk. Op de foto is Hofman te zien met meerdere verwondingen op zijn gezicht en lijf. „Vandaag om 11.00 uur is het twintig jaar geleden dat ik wakker werd op het asfalt. Ik zag niks, want mijn ogen zaten vol met bloed door de snee op mijn neusbrug. Mijn lichaam was zodanig in shock dat ik niks voelde. ‘Ben ik nu dood?’, vroeg ik kalm aan een vrouw van wie ik nog steeds niet weet wie ze is. ‘Nee’, zei ze.”

Hij was een kruispunt overgestoken. Er reed een automobilist zonder op te letten tegen Hofman aan. „Ik hoorde achteraf dat hij ruzie had met zijn vrouw.” Hofman laat weten wat er de minuten daarna gebeurde: „Ik werd vooruit gekopt, nam een stukje vliegles en kuste het asfalt. Het slechte nieuws was dat ik volledig in puin lag. Het goede nieuws: ik leef nog. Het was pure mazzel, volgens de ambulancebroeder.”

„Het voelt sinds die dag alsof ik de dood even een hand heb mogen schudden, maar ook meteen afscheid nam omdat ik niet toe was aan een innige vriendschap.” Het moment is hem altijd bijgebleven, schrijft hij.



Positieve reacties op Tim Hofman

De presentator vindt het nu, twintig jaar later, „een goed moment” om hierbij stil te staan. „Die opgedrongen flirt met het idee van sterfelijkheid is me altijd bijgebleven. Het was tekenend. Dus vandaag eens te meer een blijk van waardering voor mijn geliefden, mijn baan, al het leuke en gewoon het simpele feit dat voor niks de zon weer opkwam. Daar kun je nooit overvloedig in zijn. Cheers”, sluit Hofman af.

Hofman krijgt op Instagram veel positieve reacties van mede-BN’ers, vrienden en fans: „Ik ben blij dat het bij handen schudden bleef” en „Mooi gesproken!” zijn enkele van de reacties. Mensen vertellen over hun ervaringen met verkeersongelukken en hun soortgelijke kennismakingen met de dood. Ze vinden het fijn dat Hofman zijn podium gebruikt om het bespreekbaar te maken en elkaar steun te geven. Ze kunnen samen „proosten” op het mooie leven dat ze gegund is.