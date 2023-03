Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Komeet voor het eerst met het blote oog te zien in 80.000 jaar

Astronomen ontdekten een komeet die binnenkort onze planeet bezoekt én met het blote oog buitengewoon zichtbaar zal zijn. Voor het eerst in 80.000 jaar verschijnt deze ruimtekogel opnieuw aan onze sterrenhemel. En volgens wetenschappers is het de „meest veelbelovende in jaren.”

Klopt, deze komeet is nóg ouder dan C/2022 E3 (ZTF) die eind januari voor het eerst sinds de Neanderthalers te zien was. Op dit moment vliegt de zojuist ontdekte C/2023 A3 nog tussen Saturnus en Jupiter aan een hersenkrakende snelheid van 290.664 kilometer per uur. Als de omstandigheden gunstig blijven, zal de komeet even zichtbaar zijn als de meest heldere ster aan een donkere hemel.



Newly-discovered object #A10SVYR is possibly a comet that will brighten as it passes through the inner solar system next year.https://t.co/RQQuslhm2i pic.twitter.com/zMiyjqn0tG — Tony Dunn (@tony873004) February 26, 2023

Aangezien C/2023 A3 nog meer dan 1 miljard (!) kilometer van de zon verwijderd is, zal het nog tot oktober van 2024 duren alvorens we een glimp van de komeet zullen opvangen. Maar het wachten zal de moeite waard zijn.

‘C/2023 A3 meest veelbelovende komeet in jaren’

Een astronoom van de Universiteit van Pennsylvania deelde in een bericht aan wetenschappers mede dat „de omstandigheden extreem gunstig zijn voor deze komeet, de meest veelbelovende in vele jaren, en dat hij na het perihelium [wanneer de baan van de komeet het dichtst bij de zon komt] weleens een Arend-Roland-achtig schouwspel zou kunnen creëren.”

Noteer je het alvast in de agenda? C/2023 A3 komt het dichtst bij de aarde op 13 oktober 2024. Op dat moment kan hij helder genoeg zijn om een magnitude van -0,2 te bereiken. Lagere getallen op de schaal van de stellaire magnitude betekenen een grotere helderheid.

Als de komeet tussen de aarde en de zon door beweegt, kan hij overigens nog helderder lijken. De weerkaatsing van zonlicht op het stof en het ijs van de komeet kan het licht in onze richting namelijk versterken, waardoor C/2023 A3 aanzienlijk zichtbaarder wordt voor het blote oog, tot magnitude van -5. Dat is vergelijkbaar met Venus op haar helderst.

Vooralsnog is veel onbekend over C/2023 A3, waaronder de grootte. En zonder meer exacte gegevens discussiëren astronomen dan ook nog steeds over de overlevingskansen van de komeet. Maar één ding is duidelijk: als alles meezit zou de passage van het ruimtepuin wel eens het mooiste sterrenspektaktel in jaren kunnen zijn.