Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Kan ik mijn 12-jarige zoon op mijn peuter laten passen?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Cindy: „Kan ik mijn 12-jarige zoon op mijn peuter laten passen?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Kan ik mijn 12-jarige zoon op mijn peuter laten passen?’

„Hai Lisa,

Ik heb twee kinderen, een zoon van twaalf en een dochtertje van twee jaar. Sinds een paar jaar ben ik gescheiden van hun vader en sta ik er dus meestal alleen voor. Ook heb ik niet veel familie en vrienden die in de buurt wonen. Daardoor komt het weleens voor dat ik oppas nodig heb, maar die niet kan vinden. Mijn zoon is een verantwoordelijke jongen en altijd heel lief voor zijn zusje. Daarom vroeg ik me af. Kan ik hem laten oppassen als ik even weg moet?

– Groetjes,

Cindy”

Het antwoord

„Hai Cindy,

Persoonlijk vind ik het voor een 12-jarige nog iets te veel verantwoordelijkheid om op een peuter te passen. Stel dat je dochtertje van de trap valt of er breekt brand uit. Weet je zoon dan hoe hij moet handelen?

Wettelijk gezien zijn er geen hele duidelijke regels die stellen vanaf wanneer kinderen op hun jongere broertjes of zusjes mogen passen. Wel is er een wet die zegt dat het verboden is om een kind dat hulpbehoevend is alleen te laten. Dus zolang je kind nog niet (deels) voor zichzelf kan zorgen, mag je hem of haar eigenlijk niet alleen thuis laten. Als er iets mis gaat en je kind is nog niet volwassen kun je dan ook vervolgd worden met het risico op een geldboete of celstraf.

Dit blijft een beetje vaag, want wanneer een kind niet meer hulpbehoevend is verschilt natuurlijk. Maar over het algemeen wordt aangenomen dat kinderen vanaf 14 jaar kunnen oppassen. Ook volgens de overheid mogen kinderen vanaf 13 of 14 jaar klusjes uitvoeren, waaronder het oppassen bij familie.

Ik zou dus nog heel even wachten tot je zoon iets ouder is en tot die tijd kun je misschien een fijne oppas zoeken in de buurt? Als je dat doet dan kun je hier tips vinden voor het uitkiezen van een geschikte oppas.

Succes!”

Andere artikelen over opvoeding vind je hier.