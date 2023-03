Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Michael B. Jordan en Jonathan Majors over Creed III: ‘Yo, dat was knettergek man!’

Op dit moment is Creed III een van de grote successen in de bioscoop. Wij kregen de kans om met Michael B. Jordan en Jonathan Majors in gesprek te gaan en reisden af naar Londen.

Londen heeft natuurlijk veel prachtigs te bieden. Lekker wandelen over de Tower Bridge, rondstruinen in The Tower of gewoon uitgebreid shoppen. Wij zijn er echter met een heel ander doel: een gesprek met Michael B. Jordan en Jonathan Majors over Creed III.

Creed III en het regiedebuut van Michael B. Jordan

Inmiddels zijn we toe aan het derde deel van de Creed-serie. Waar de eerste twee delen vooral leunden op de connectie met de beroemde Rocky-films, moeten de makers van Creed III het zonder Sylvester Stallone doen. De film gaat over de succesvolle bokser Adonis Creed, die het opneemt tegen een oude vriend. Van die vriendschap lijkt echter niets meer over. Verwacht naast actie dan ook de nodige drama, iets dat je misschien niet snel bij een boksfilm verwacht.

Tevens is er iets anders uniek aan Creed III. Het is namelijk het regiedebuut van Michael B. Jordan. De Amerikaan is daarnaast net zoals in de vorige delen de hoofdrolspeler in de film. Eén ding wist hij zeker: voor het derde deel wilde hij Jonathan Majors strikken als tegenspeler. Dat was best lastig voor hem, maar het is ‘m toch gelukt en wel op een heel bijzondere manier. Tijdens een basketbalwedstrijd benaderde hij ‘m.

Jonathan Majors als superschurk

Jonathan Majors is een van de populairste acteurs op dit moment. Niet alleen schittert hij in Creed III, ook heeft hij een grote rol in veel Marvel-series en films. Hij speelt Kang the Conqueror, de grootste nieuwste superschurk. De rol van bad guy lijkt hem dus op het lijf geschreven. Maar wie is er nu moeilijker om tegen te vechten: alle Avengers of Adonis Creed? Hij heeft een bijzondere theorie in zijn hoofd, die hij deelt in deze video.

Hoewel het al de derde Creed-film is, is dit voor Michael B. Jordan pas het begin. Hij heeft grootse plannen met de franchise die verder gaan dan films alleen. We kunnen echt spektakel gaan verwachten op verschillende platformen.

Wat ons betreft is de film een echte aanrader, maar wil je zelf zien wat Michael B. Jordan en Jonathan Majors van Creed III hebben gemaakt? De film draait nu de bioscoop. Het kan verstandig zijn om eerst deel I en II te kijken. Deze vind je op Amazon Prime Video.