Voeding onder de loep: zo (on)gezond is het eten van meerdere bananen per dag

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt deze informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: is meerdere bananen per dag eten gevaarlijk, of juist gezond?

We raken niet uitgepraat over bananen. De een claimt dat twee bananen per dag eten wonderen doet voor je gezondheid. Het zou zorgen voor meer energie, werken als antidepressiva, en het zou helpen om gewicht te verliezen. Anderzijds lezen we ook vaak dat je niet meerdere bananen per dag mag eten, omdat dit zorgt voor een verstopte darm en bijbehorende problemen.

Wat is de waarheid? We vroegen het aan Iris Groenenberg, expert op het gebied van voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum.

Kop over bananen

Zouden we allemaal dagelijks twee bananen moeten eten? Groenenberg: „Eens in de zoveel tijd komt er een product voorbij waarover allerlei mooie beloftes worden gedaan. Door een hoog gehalte aan bepaalde goede voedingsstoffen zouden ze allerlei positieve effecten hebben op de gezondheid of ze helpen bij lichamelijke kwaaltjes.”

Groenenberg geeft echter aan dat de geclaimde gezondheidseffecten van dit soort superfoods over het algemeen niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn. „Niet één voedingsmiddel kan alle essentiële voedingsstoffen leveren die het lichaam nodig heeft.”

Je hoeft volgens de voedingsdeskundige dus niet perse twee bananen per dag te eten, maar het kan ook geen kwaad. „Alle fruitsoorten zijn gezond, waaronder de banaan. Banaan staat net als andere fruitsoorten in de Schijf van Vijf. Voor volwassenen geldt het advies om minimaal twee porties fruit per dag te eten.” Wel raadt Groenenberg aan voldoende te variëren. „Elk voedingsmiddel, dus ook elk soort fruit, bevat weer andere voedingsstoffen. Verschillende soorten fruit eten is de beste manier om alle belangrijke voedingsstoffen uit fruit binnen te krijgen.”

De vezels in bananen

Dan een blik op de andere kant van het verhaal. Moeten we bang zijn voor een ‘stoppend’ effect? Volgens de voedingsdeskundige niet. „Voedingsmiddelen als banaan werken niet merkbaar stoppend bij bijvoorbeeld diarree. Zowel bij (chronische) diarree als bij verstopping is het goed om veel vezels te eten. Vezels werken in de darm als een soort spons, waardoor ze water opnemen. Hierdoor blijft de ontlasting zacht en soepel. Het is daarbij belangrijk voldoende te drinken.”

Bananen bevatten, net als andere fruitsoorten, vezels. Per 100 gram bevatten ze 1,9 gram vezel. Dat is vergelijkbaar met een appel (bevat per 100 gram 2 gram vezel) en een sinaasappel (bevat ook 2 gram per 100 gram). Per dag wordt geadviseerd zo’n 30 tot 40 gram voedingsvezels te eten. In verhouding zou je dus zo’n twintig bananen moeten eten om aan deze hoeveelheid vezels te komen. Al is het niet verstandig om alle vezels uit één voedingsgroep te halen, omdat „er veel verschillende typen vezels zijn met elk hun eigen goede eigenschappen, is het belangrijk om vezels uit verschillende typen voedingsmiddelen te eten.”

En hoe zit het met de suikers?

Een laatste claim over bananen: bananen zouden dikmakers zijn door de aanwezigheid van fruitsuikers. Is dat volgens Groenenberg een reden om de banaan te laten liggen? „Nee, over de suikers en kilocalorieën van een banaan, of bij ander vers fruit, hoef je je bij normale consumptie geen zorgen te maken.”

Dat heeft volgens haar alles te maken met de andere belangrijke voedingsstoffen in fruit, zoals de vezels en vitamines. En de bewezen gezondheidsvoordelen van fruit. „Fruit is goed voor de gezondheid en hangt samen met een lager risico op hart- en vaatziekten. Daarnaast hangt het eten van fruit samen met een lager risico op diabetes type 2, darmkanker en longkanker. Fruit is dus een stuk gezonder dan zoete snacks die wel suikers, maar verder weinig nuttige voedingsstoffen bevatten.”

Benieuwd naar het antwoord op andere vragen over voeding? Dan verwijzen we je graag door naar dit artikel vol interessante informatie van experts: 21 feiten én fabels over jouw voeding en een gezonde levensstijl uitgezocht. Veel leesplezier!