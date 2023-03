Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In café uitgedeelde ‘pepermuntjes’ bleken xtc-pillen te zijn

Een pepermuntje aangeboden krijgen lijkt onschuldig. Maar zo onschuldig was het aanbod afgelopen nacht in een Brabants café niet. De pepermuntjes bleken namelijk xtc-pillen te zijn.

Het gebeurde bij een café in het centrum van Bergen op Zoom. Afgelopen nacht werd een 18-jarige jongen uit het nabijgelegen Halsteren aangehouden door de politie na het aanbieden van de ‘pepermuntjes’. De jongen wordt verdacht van het bezitten van harddrugs.

Pepermuntjes blijken xtc te zijn

De politie werd gebeld door beveiligers die op hun beurt gewaarschuwd waren door twee bezoeksters van het café. Aan hen was ‘een pepermuntje’ aangeboden door een jongen die ook in het café aanwezig was. De ‘pepermuntjes’ bleken xtc-pillen te zijn. Door de beveiligers werd de jongen aangesproken, het doosje ‘pepermuntjes’ werd afgepakt en de politie werd gebeld.

Toen agenten rond 03.20 uur ter plaatse kwamen hielden zij de jongen aan. Hij is naar een politiecellencomplex vervoerd, en daar heeft hij de rest van de nacht doorgebracht. De verdachte wordt vandaag in de loop van de dag gehoord, meldt de politie op hun website.



Meer dan vijftig pillen op zak

Het doosje met in totaal 55 pillen is in beslag genomen door de politie. De ‘pepermuntjes’ zijn getest op het politiebureau en bleken inderdaad xtc-pillen te zijn. Van de twee bezoeksters die de pillen kregen aangeboden werd een getuigenverklaring opgenomen.