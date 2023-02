Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met deze beperkingen wil Netflix het onmogelijk maken om op andermans account mee te liften

Het is een doorn in het oog van Netflix: abonnees die hun accountdetails met anderen buiten het huishouden delen. Daardoor loopt de videodienst inkomsten mis. De afgelopen maanden kondigde de videostreamingsdienst al maatregelen aan om dat een halt toe te roepen, maar daarop wordt nog niet echt gehandhaafd. Maar een nieuwe proef maakt het in de toekomst wel erg lastig om in te loggen op het account van iemand anders.

Wie doet het niet: even het wachtwoord van videodiensten als Netflix, Videoland of HBO delen met of opvragen bij anderen om tóch die ene serie te kunnen kijken. Ook Nederlanders doen het massaal. Netflix zei vorig jaar zomer dat 100 miljoen huishoudens via gedeelde wachtwoorden gebruikmaken van hun services. Maar betalen daarvoor? Ho, maar.

Daarom doet de videostreamingsdienst allerlei tests om te kijken wat werkt om ‘accountje delen’ tegen te gaan. Zo vraagt Netflix in een test in meerdere landen om een hoger maandtarief als klanten hun account in een extra huis willen gebruiken. Blijkbaar heeft dat nog niet het gewenste effect, want nu test Netflix een andere (lees: veel rigoureuzere) methode om ‘meelifters’ te voorkomen.

Netflix wil dat apparaten één keer per maand inloggen op wifinetwerk thuis

Daarvoor moeten we wel helemaal naar de andere kant van de wereld, naar Costa Rica om precies te zijn. Op de hulppagina van Netflix daar staat dat apparaten van gebruikers die ingelogd zijn op een account iedere maand minimaal één keer moeten inloggen op het wifinetwerk thuis. Doen ze dat niet, dan werkt Netflix op de apparaten niet meer. Totdat je weer op het wifinetwerk inlogt, natuurlijk.

Het gaat dan om het wifinetwerk van de primaire locatie van het account, schrijft Tweakers. Klanten stellen die primaire locatie in, maar normaal gesproken is dat het huishouden van de hoofdgebruiker van het account. „Apparaten die geen deel uitmaken van de primaire locatie, worden mogelijk geblokkeerd bij het kijken naar Netflix”, valt op de hulppagina van Netflix in Costa Rica te lezen.

Hoger maandtarief als account wordt gedeeld met gebruikers buiten huishouden

Als Netflix ziet dat apparaten vaak buiten het wifinetwerk worden gebruikt, dan moeten deze gebruikers een eigen account kopen. Dat hoeft niet direct een geheel nieuw abonnement te zijn. In verschillende landen testte Netflix al de optie om een extra gebruiker toe te voegen aan een abonnement. Het tarief daarvoor ligt op omgerekend zo’n 3 euro.

Volgens Tweakers is de kijkgeschiedenis over te zetten naar dat nieuwe account. De hoofdgebruiker van het account betaalt het hogere maandtarief.

Het is niet bekend hoe lang de videostreamingsdienst deze nieuwe beperkingen in Costa Rica test. Ook is onbekend of en wanneer Netflix de wijzigingen in Nederland doorvoert.