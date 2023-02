Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Arjen Lubach ontdekt merkwaardige drijfveer om Nederlanders in buitenland te laten stemmen

De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan en daarvoor mogen we in maart weer naar de stembus. Ook Nederlanders die in het buitenland wonen mogen dat. Zij stemmen dan op een ‘spookprovincie’, maar daar zet De Avondshow-presentator Arjen Lubach zijn vraagtekens bij. Het lijkt een nobel plan, zonder belangen…toch?

Het is inmiddels bekend dat Nederlanders die in het buitenland wonen voor het eerst mogen stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. En daarmee dus bepalen wie er in de Eerste Kamer komen. Lubach besloot, zoals hij dat wel vaker met omstreden onderwerpen doet, in zijn De Avondshow daar eens dieper in te duiken.

Arjen Lubach heeft vragen bij stemrecht Nederlanders buitenland

Bij de Provinciale Statenverkiezingen stem je op statenleden uit jouw provincie. Die leden kiezen dan weer wie er in de Eerste Kamer terecht komen. En zoals je weet heeft de Eerste Kamer een belangrijke functie bij het maken van politiek beleid en wetten.

„Maar Nederlanders in het buitenland wonen natuurlijk niet in een provincie”, kaart Lubach aan. En daar komt de spookprovincie aan de orde, inclusief eigen kandidaten. En die kandidaten wonen ook weer in het buitenland. Of zoals Lubach het verwoord: „Wel fijn dat je op iemand kunt stemmen die ook geen idee heeft wat er in Nederland speelt.” En wie gekozen wordt hoeft slechts één dag naar Nederland te komen om de nieuwe Eerste Kamer te kiezen. Voor dit plan werd zelfs de grondwet aangepast. Bijna alle partijen doen mee in de spookprovincie, op drie partijen na. Namelijk BBB, ChristenUnie en PVV.

D66 bedacht plan voor Provinciale Statenverkiezingen

Maar Lubach zou Lubach niet zijn als hij niet iets merkwaardigs zou hebben ontdekt aan dit plan. Want, hoeveel Nederlanders wonen er eigenlijk in het buitenland? Dat blijkt een vaag begrip. De OESO schat dat aantal op 800.000. Maar 37.000 mensen zouden zich geregistreerd hebben om te stemmen.

Het plan blijkt overigens afkomstig van D66 en dat is volgens Lubach slim bedacht. Want bij Nederlanders in het buitenland zijn partijen als VVD, GroenLinks , maar vooral D66 bovengemiddeld populair. „Een beetje ongemakkelijk”, noemt Lubach het. Waarna in De Avondshow gesteld wordt dat als Forum voor Democratie of BBB de grootste partijen in het buitenland waren geweest, D66 dit plan ook had voorgesteld… toch?

Je kijkt de Avondshow met Arjen Lubach terug via NPO